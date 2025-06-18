Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг

Skoda Motorsport представила электрический концепт-кар на базе нового Skoda Enyaq Coupé RS — проект, в котором испытываются экологичные и легкие материалы для будущих серийных моделей.

Концепт-кар Skoda Enyaq RS Race отличается большим использованием биокомпозитных деталей из льняных волокон — ими выполнены бамперы, крылья, крыша, заднее антикрыло, а также элементы интерьера. Эти материалы по жесткости и весу сопоставимы с углеволокном, при этом автомобиль стал легче серийного Enyaq Coupé RS на 316 кг. Кроме того, в концепте применены поликарбонатные окна.

Внешний облик дополняет широкий боди-кит с агрессивными бамперами, новыми воздухозаборниками, аэродинамической крышей, большим диффузором и минималистичными боковыми зеркалами. Легкосплавные 20-дюймовые диски OZ Racing сочетаются с карбон-керамическими тормозами.

Салон полностью гоночный: легкий и минималистичный, с цифровой приборной панелью на 5 дюймов, мультимедийным экраном на 13 дюймов, быстросъемным рулем, каркасом безопасности и спортивными креслами с шеститочечными ремнями. Также есть автоматическая система пожаротушения и звуковая система Havas, создающая имитацию звуков автоспорта при скорости выше 30 км/ч.

За управляемость отвечает оптимизированное шасси и регулируемая спортивная подвеска с уникальными пружинами и амортизаторами, гидравлический ручник и передний и задний дифференциалы повышенного трения. Дорожный просвет уменьшен на 70 мм.

Двухмоторная полноприводная силовая установка развивает 340 л.с. (250 кВт), позволяя разгоняться до 100 км/ч менее чем за пять секунд, с максимальной скоростью 180 км/ч. Это важный шаг Skoda в сторону экологичных гоночных технологий и легких материалов для будущих моделей.