Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг18.06.25
Skoda Motorsport представила электрический концепт-кар на базе нового Skoda Enyaq Coupé RS — проект, в котором испытываются экологичные и легкие материалы для будущих серийных моделей.
Концепт-кар Skoda Enyaq RS Race отличается большим использованием биокомпозитных деталей из льняных волокон — ими выполнены бамперы, крылья, крыша, заднее антикрыло, а также элементы интерьера. Эти материалы по жесткости и весу сопоставимы с углеволокном, при этом автомобиль стал легче серийного Enyaq Coupé RS на 316 кг. Кроме того, в концепте применены поликарбонатные окна.
Внешний облик дополняет широкий боди-кит с агрессивными бамперами, новыми воздухозаборниками, аэродинамической крышей, большим диффузором и минималистичными боковыми зеркалами. Легкосплавные 20-дюймовые диски OZ Racing сочетаются с карбон-керамическими тормозами.
Салон полностью гоночный: легкий и минималистичный, с цифровой приборной панелью на 5 дюймов, мультимедийным экраном на 13 дюймов, быстросъемным рулем, каркасом безопасности и спортивными креслами с шеститочечными ремнями. Также есть автоматическая система пожаротушения и звуковая система Havas, создающая имитацию звуков автоспорта при скорости выше 30 км/ч.
За управляемость отвечает оптимизированное шасси и регулируемая спортивная подвеска с уникальными пружинами и амортизаторами, гидравлический ручник и передний и задний дифференциалы повышенного трения. Дорожный просвет уменьшен на 70 мм.
Двухмоторная полноприводная силовая установка развивает 340 л.с. (250 кВт), позволяя разгоняться до 100 км/ч менее чем за пять секунд, с максимальной скоростью 180 км/ч. Это важный шаг Skoda в сторону экологичных гоночных технологий и легких материалов для будущих моделей.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Мне нравится, как оно заряжается, быстро, не сильно греется, еще и улыбается. Вероятно, такая ситуация была в голове у сотрудников компании Ugreen когда они разрабатывали новую модель Ган-зарядки.
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг автомобиль концепт спорт электротранспорт
Концепт-кар Skoda Enyaq RS Race отличается большим использованием биокомпозитных деталей из льняных волокон
64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами интернет смартфон статистика
По операционным системам Android занимает около 73% трафика, iOS — примерно 26%, остальные платформы — незначительную долю
Skoda Enyaq RS Race — электрический спорт-кар облегченный на 300 кг
64% мирового интернет-трафика генерируются смартфонами
Nuna 13 — автомобиль для World Solar Challenge, который может двигаться за счет ветра
OpenAI o3-pro — самая производительная ИИ-модель
Xiaomi SU7 Ultra станет первым электрокаром в игре Gran Turismo
В приложении «Армія+» можно будет оставлять отзывы о военной технике
Исследование Samsung: 88% европейцев напрягает проникновение ИИ в повседневную жизнь
Nintendo Switch 2 бьет рекорды продаж — 3,5 млн устройств за 4 дня
Холодильниками Samsung можно будет управлять голосом
Ноутбук Panasonic Let’s Note SC получит съемный аккумулятор и круглый сенсорный трекпад
Microsoft Edge получит ИИ-поиск по истории просмотров сайтов
Китайцы представили первый в мире OLED-монитор с частотой 720 Гц
Cadillac Optiq-V оказался одним из самых быстрых автомобилей бренда