Skoda Enyaq RS Race – електричний спорт-кар полегшений на 300 кг18.06.25
Skoda Motorsport представила електричний концепт-кар на базі нового Skoda Enyaq Coupé RS – проект, в якому випробовуються екологічні та легкі матеріали для майбутніх серійних моделей.
Концепт-кар Skoda Enyaq RS Race відрізняється великим використанням біокомпозитних деталей із лляних волокон – ними виконані бампери, крила, дах, заднє антикрило, а також елементи інтер’єру. Ці матеріали по жорсткості та вазі можна порівняти з вуглеволокном, при цьому автомобіль став легшим за серійний Enyaq Coupé RS на 316 кг. Крім того, у концепті застосовані полікарбонатні вікна.
Зовнішній вигляд доповнює широкий боді-кит з агресивними бамперами, новими повітрозабірниками, аеродинамічним дахом, великим дифузором та мінімальними бічними дзеркалами. Легкосплавні 20-дюймові диски OZ Racing поєднуються з карбон-керамічними гальмами.
Салон повністю гоночний: легкий і мінімалістичний, з цифровою панеллю приладів на 5 дюймів, мультимедійним екраном на 13 дюймів, швидкознімним кермом, каркасом безпеки і спортивними кріслами з шеститочковими ременями. Також є автоматична система пожежогасіння та звукова система Havas, що створює імітацію звуків автоспорту при швидкості понад 30 км/год.
За керованість відповідає оптимізоване шасі та регульована спортивна підвіска з унікальними пружинами та амортизаторами, гідравлічний ручник та передній та задній диференціали підвищеного тертя. Дорожній просвіт зменшений на 70 мм.
Двомоторна повнопривідна силова установка розвиває 340 л. (250 кВт), дозволяючи розганятися до 100 км/год менш як за п’ять секунд, з максимальною швидкістю 180 км/год. Це важливий крок Skoda у бік екологічних гоночних технологій та легких матеріалів для майбутніх моделей.
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