Скидки и подарку за покупку смартфона POCO X7 Pro08.01.25
Магазин Poco на платформе Алиекспрес традиционно предлагает скидки и подарки за оформление заказа и покупку нового смартфона. В этот раз это флагманский Poco X7 Pro. Он работает на базе чипа MediaTek Dimensity 8400 Ultra с ОЗУ LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.0.
Подробности также можно найти на странице компании в Facebook.
Распродажа начнется в 14:40 по Киеву на странице магазина. Посетителей ожидает скидочный купон на $20 и ряд призов.
35 устройств разыграют среди первых купивших новый смартфон Поко.
- 5 смартфонов POCO X7 Pro
- 10 фитнес-трекеров Redmi Band 9
- 20 беспроводных наушников Redmi Buds 6 Active
Подробнее о Poco X7 Pro
Poco X7 Pro получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц и обладает пиковой яркостью 3000 нит. Он защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и совместим с технологиями Dolby Vision и HDR10+. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.
Основная камера устройства оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT 600 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1.5. Дополняет её 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.
Он имеет 90 Вт зарядку и аккумулятор 6000 мАч. Смартфон поддерживает режим Director Mode и запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду, используя технологии оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Kawa Mini 3 интересен прежде всего тем, что имеет очень маленькие размеры, при этом предлагая съемку видео в 2К. Посмотрим на что он годится
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Обзор TWS-наушников Oppo Enco Air4: новее
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): многое
Обзор Asus Zenbook S 16 (UM5606): новая волна
Samsung Galaxy Flip6: подарок поколений или чем интересен смартфон-раскладушка в 2024 году?
Обзор мышки Logitech M196: немного и надолго
Магнитная настольная лампа Baseus: притяжение света
Обзор Ugreen CM681: хаб 13-in-1 для всего на свете
Обзор Ugreen X559: GaN зарядка мощностью 65 Вт
Топ смартфонов с беспроводной зарядкой
Обзор Bluetooth-наушников Ugreen Choice H6 Pro: удивительные
Скидки и подарку за покупку смартфона POCO X7 Pro Poco смартфон
Магазин Poco на платформе Алиекспрес традиционно предлагает скидки и подарки за оформление заказа и покупку нового смартфона Poco X7 Pro.
Игровые ноутбуки Asus ROG серий Strix, Flow и Zephyrus на CES 2025 Asus CES Nvidia ноутбук
Компания Asus анонсировала новую линейку геймерских ноутбуков, оснащенных передовыми процессорами Intel, AMD и видеокартами NVIDIA GeForce RTX 50 серии с поддержкой DLSS 4
Скидки и подарку за покупку смартфона POCO X7 Pro
Игровые ноутбуки Asus ROG серий Strix, Flow и Zephyrus на CES 2025
CES 2025: новые мониторы Samsung Odyssey OLED поддерживают частоту обновления до 500 Гц
Смартфоны Samsung Galaxy S25 представят 22 января 2025 года
Slotor777 — лучший выбор для игры на деньги и развлечений
Представлена видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090. Цена — $1999
Киностудия Довженко запустила свой онлайн-кинотеатр
Процессоры Intel на CES 2025: представлены Arrow Lake, Core Ultra 200 для десктопов и чипсет B860
Смартфон Xiaomi Redmi Turbo 4 на Mediatek Dimensity 8400-Ultra с батареей 6550 мАч стоит от $275