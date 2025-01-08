Скидки и подарку за покупку смартфона POCO X7 Pro

Магазин Poco на платформе Алиекспрес традиционно предлагает скидки и подарки за оформление заказа и покупку нового смартфона. В этот раз это флагманский Poco X7 Pro. Он работает на базе чипа MediaTek Dimensity 8400 Ultra с ОЗУ LPDDR5X и накопителем формата UFS 4.0.

Подробности также можно найти на странице компании в Facebook.

Распродажа начнется в 14:40 по Киеву на странице магазина. Посетителей ожидает скидочный купон на $20 и ряд призов.

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Подробнее о Poco X7 Pro

Poco X7 Pro получил защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, а также изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц и обладает пиковой яркостью 3000 нит. Он защищен стеклом Gorilla Glass Victus 2 и совместим с технологиями Dolby Vision и HDR10+. В дисплей встроен сканер отпечатков пальцев.

Основная камера устройства оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony LYT 600 с оптической стабилизацией изображения (OIS) и диафрагмой f/1.5. Дополняет её 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Фронтальная камера имеет разрешение 20 МП.

Он имеет 90 Вт зарядку и аккумулятор 6000 мАч. Смартфон поддерживает режим Director Mode и запись видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду, используя технологии оптической (OIS) и электронной (EIS) стабилизации изображения.