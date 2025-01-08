Знижки та подарунки за покупку смартфона POCO X7 Pro

Магазин Poco на платформі Аліекспрес традиційно пропонує знижки та подарунки за оформлення замовлення та купівлю нового смартфона. На цей раз це флагманський Poco X7 Pro. Він працює на базі чіпа MediaTek Dimensity 8400 Ultra з ОЗУ LPDDR5X та накопичувачем формату UFS 4.0.

Подробиці також можна знайти на сторінці компанії в Facebook.

Розпродаж розпочнеться о 14:40 за Києвом на сторінці магазину. На відвідувачів чекає купон на знижку на $20 і ряд призів.

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Докладніше про Poco X7 Pro

Poco X7 Pro отримав захист від води та пилу за стандартами IP68 та IP69, а також вигнутий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 1,5K. Екран підтримує адаптивну частоту оновлення 120 Гц і має пікову яскравість 3000 нит. Він захищений склом Gorilla Glass Victus 2 та сумісний з технологіями Dolby Vision та HDR10+. На дисплеї вбудовано сканер відбитків пальців.

Основна камера пристрою оснащена 50-мегапіксельним сенсором Sony LYT 600 з оптичною стабілізацією зображення (OIS) та діафрагмою f/1.5. Доповнює її 8-мегапіксельна надширококутна камера. Фронтальна камера має роздільну здатність 20 МП.

Він має 90 Вт зарядку та акумулятор 6000 мАг. Смартфон підтримує режим Director Mode та запис відео у форматі 4K з частотою 60 кадрів за секунду, використовуючи технології оптичної (OIS) та електронної (EIS) стабілізації зображення.