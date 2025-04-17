Система искусственного интеллекта Palantir приняли на вооружение в НАТО

НАТО заключила соглашение с компанией Palantir Technologies о внедрении интеллектуальной системы Maven Smart System (MSS NATO), разработанной на основе технологий искусственного интеллекта. Платформа призвана изменить принципы ведения боевых операций за счёт минимизации участия человека в обработке разведывательных данных. Об этом сообщает Financial Times.

По словам источников, соглашение было достигнуто в рекордно короткие сроки — всего за полгода, что делает его одной из самых оперативных закупок в истории альянса. Ускоренное заключение контракта обусловлено необходимостью укрепить технологические ресурсы НАТО на фоне нарастающего давления со стороны Китая, а также в свете возможных изменений в подходе США к вопросам европейской безопасности при возвращении Дональда Трампа к власти.

Технология, лежащая в основе новой платформы, базируется на проекте Maven, ранее реализованном Palantir для нужд Пентагона. Система способна обрабатывать большие массивы разведданных, полученных с поля боя, силами всего 20–50 специалистов. Ранее для выполнения аналогичных задач в конфликтах, подобных тем, что происходили в Ираке и Афганистане, требовались сотни, а порой и тысячи аналитиков. В MSS NATO используются генеративные алгоритмы ИИ, языковые модели нового поколения и технологии машинного обучения, которые позволяют предоставлять командирам актуальную информацию, автоматизировать процесс распознавания угроз и поддерживать принятие решений в реальном времени.

По мнению исследователя Королевского института объединённых вооружённых сил Великобритании Ноа Сильвии, такие системы способны заменить целые подразделения, ранее задействованные в рутинной аналитической работе. Он отмечает, что столь стремительная реализация контракта нехарактерна для оборонной сферы, где подобные процессы обычно занимают значительно больше времени.

В НАТО сообщили, что развертывание MSS NATO начнётся в ближайшее время и должно быть завершено в течение тридцати дней. Представители альянса также подчеркнули, что подписание соглашения является примером устойчивого взаимодействия между европейскими и североамериканскими технологическими компаниями. Условия контракта остаются конфиденциальными, но наблюдатели предполагают, что он станет одним из крупнейших проектов Palantir в сфере обороны за текущий год.

Компания Palantir, основанная в том числе Питером Тилем, предпринимателем и политическим союзником Дональда Трампа, с 2009 года получила от правительства США контракты на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов. Из них более 1,3 миллиарда пришлось на заказы от Министерства обороны. В течение последнего года акции Palantir выросли в цене более чем в три раза, чему способствовали ожидания по расширению использования её ИИ-платформ как в государственном, так и в коммерческом секторах.

Американские вооружённые силы уже применяют версию технологии Maven, адаптированную под нужды Пентагона, по контракту на 99,8 миллиона долларов, продлённому в сентябре 2024 года. Также известно, что аналогичная система используется в Украине, где она помогает в оперативной разведке в зоне боевых действий.

Проект Maven был запущен в 2017 году и первоначально реализовывался на базе ИИ-технологий Google. Однако спустя год компания вышла из проекта под давлением сотрудников, выступивших против военного применения искусственного интеллекта.

Разработка, предназначенная для НАТО, представляет собой модульную систему, способную интегрировать сторонние программные инструменты и разнообразные источники данных. Это должно повысить эффективность сбора и анализа разведывательной информации, целеуказания, оценки обстановки, планирования операций и выработки решений, уточнили в альянсе.

Хотя в некоторых странах НАТО, таких как Франция, разрабатываются собственные системы ИИ — в частности, платформа Artemis — специалисты указывают, что эти разработки пока рассматриваются скорее как дополнение, а не замена технологии Palantir.