Система искусственного интеллекта Palantir приняли на вооружение в НАТО17.04.25
НАТО заключила соглашение с компанией Palantir Technologies о внедрении интеллектуальной системы Maven Smart System (MSS NATO), разработанной на основе технологий искусственного интеллекта. Платформа призвана изменить принципы ведения боевых операций за счёт минимизации участия человека в обработке разведывательных данных. Об этом сообщает Financial Times.
По словам источников, соглашение было достигнуто в рекордно короткие сроки — всего за полгода, что делает его одной из самых оперативных закупок в истории альянса. Ускоренное заключение контракта обусловлено необходимостью укрепить технологические ресурсы НАТО на фоне нарастающего давления со стороны Китая, а также в свете возможных изменений в подходе США к вопросам европейской безопасности при возвращении Дональда Трампа к власти.
Технология, лежащая в основе новой платформы, базируется на проекте Maven, ранее реализованном Palantir для нужд Пентагона. Система способна обрабатывать большие массивы разведданных, полученных с поля боя, силами всего 20–50 специалистов. Ранее для выполнения аналогичных задач в конфликтах, подобных тем, что происходили в Ираке и Афганистане, требовались сотни, а порой и тысячи аналитиков. В MSS NATO используются генеративные алгоритмы ИИ, языковые модели нового поколения и технологии машинного обучения, которые позволяют предоставлять командирам актуальную информацию, автоматизировать процесс распознавания угроз и поддерживать принятие решений в реальном времени.
По мнению исследователя Королевского института объединённых вооружённых сил Великобритании Ноа Сильвии, такие системы способны заменить целые подразделения, ранее задействованные в рутинной аналитической работе. Он отмечает, что столь стремительная реализация контракта нехарактерна для оборонной сферы, где подобные процессы обычно занимают значительно больше времени.
В НАТО сообщили, что развертывание MSS NATO начнётся в ближайшее время и должно быть завершено в течение тридцати дней. Представители альянса также подчеркнули, что подписание соглашения является примером устойчивого взаимодействия между европейскими и североамериканскими технологическими компаниями. Условия контракта остаются конфиденциальными, но наблюдатели предполагают, что он станет одним из крупнейших проектов Palantir в сфере обороны за текущий год.
Компания Palantir, основанная в том числе Питером Тилем, предпринимателем и политическим союзником Дональда Трампа, с 2009 года получила от правительства США контракты на сумму свыше 2,7 миллиарда долларов. Из них более 1,3 миллиарда пришлось на заказы от Министерства обороны. В течение последнего года акции Palantir выросли в цене более чем в три раза, чему способствовали ожидания по расширению использования её ИИ-платформ как в государственном, так и в коммерческом секторах.
Американские вооружённые силы уже применяют версию технологии Maven, адаптированную под нужды Пентагона, по контракту на 99,8 миллиона долларов, продлённому в сентябре 2024 года. Также известно, что аналогичная система используется в Украине, где она помогает в оперативной разведке в зоне боевых действий.
Проект Maven был запущен в 2017 году и первоначально реализовывался на базе ИИ-технологий Google. Однако спустя год компания вышла из проекта под давлением сотрудников, выступивших против военного применения искусственного интеллекта.
Разработка, предназначенная для НАТО, представляет собой модульную систему, способную интегрировать сторонние программные инструменты и разнообразные источники данных. Это должно повысить эффективность сбора и анализа разведывательной информации, целеуказания, оценки обстановки, планирования операций и выработки решений, уточнили в альянсе.
Хотя в некоторых странах НАТО, таких как Франция, разрабатываются собственные системы ИИ — в частности, платформа Artemis — специалисты указывают, что эти разработки пока рассматриваются скорее как дополнение, а не замена технологии Palantir.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
У Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 одинаково хорошие дисплеи, емкие аккумуляторы, есть поддержка обновлений софта в течение 6 лет. Расскажем подробнее чем еще они интересны
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Представлены смартфоны Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живые фото и впечатления
Обзор беспроводных наушников Ugreen HiTune S5: цепкие
Обзор смартфона Oppo A40m (CPH2669): начало
Обзор микрофона Maono PD200X и аудио-микшера Maonocaster G1 NEO
Обзор автомобильного видеорегистратора Kawa Mini 3: размер неважен
Главные технологические события 2024 года
Лучшие устройства 2024 года: выбор редакции hi-tech.ua
Система искусственного интеллекта Palantir приняли на вооружение в НАТО война искусственный интеллект
Технология ИИ, лежащая в основе новой платформы, базируется на проекте Maven, ранее реализованном Palantir для нужд Пентагона
Toshiba представила портативный проигрыватель виниловых пластинок Aurex AX-RP10 аудио медиаплееры
Toshiba Aurex AX-RP10 представляет собой компактный проигрыватель для 12-дюймовых пластинок, оснащённый аккумулятором на 2000 мАч
Anker Zolo — недорогая беспроводная зарядка с магнитным креплением
Asus ROG Strix XG32UCG и XG248Q5G-P — мониторы с частотой до 610 Гц и поддержкой FreeSync с G-Sync
Oppo Pad 4 Pro — первый планшет с чипом Snapdragon 8 Extreme Edition
Смартфоны Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro предлагаются со скидками
Asus ROG Strix SCAR 2025 — представлены первые в Украине игровые ноутбуки с GeForce RTX 5090
Тарифы Трампа не будут распространятся на смартфоны и компьютеры
Процессоры AMD Ryzen 8000HX для топовых игровых ноутбуков имеют 16 ядер и 32 потока с частотой до 5,4 ГГц
Sony представила новую линейку телевизоров Bravia на 2025 год