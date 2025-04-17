Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО17.04.25
НАТО уклала угоду з компанією Palantir Technologies щодо впровадження інтелектуальної системи Maven Smart System (MSS NATO), розробленої на основі технологій штучного інтелекту. Платформа покликана змінити принципи ведення бойових операцій рахунок мінімізації участі у обробці розвідувальних даних. Про це повідомляє Financial Times.
За словами джерел, угода була досягнута в рекордно короткі терміни — лише за півроку, що робить її однією з найоперативніших закупівель в історії альянсу. Прискорене підписання контракту обумовлено необхідністю зміцнити технологічні ресурси НАТО на тлі наростаючого тиску з боку Китаю, а також у світлі можливих змін у підході США до питань європейської безпеки при поверненні Дональда Трампа до влади.
Технологія, що лежить в основі нової платформи, базується на проекті Maven, раніше реалізованому Palantir для потреб Пентагону. Система здатна обробляти великі масиви розвідданих, отриманих з поля бою, силами всього 20–50 фахівців. Раніше для виконання аналогічних завдань у конфліктах, подібних до тих, що відбувалися в Іраку та Афганістані, були потрібні сотні, а часом і тисячі аналітиків. У MSS NATO використовуються генеративні алгоритми ШІ, мовні моделі нового покоління та технології машинного навчання, які дозволяють надавати командирам актуальну інформацію, автоматизувати процес розпізнавання загроз та підтримувати ухвалення рішень у реальному часі.
На думку дослідника Королівського інституту об’єднаних збройних сил Великобританії Ноа Сільвії, такі системи здатні замінити цілі підрозділи, які раніше задіяні в рутинній аналітичній роботі. Він зазначає, що така стрімка реалізація контракту нехарактерна для оборонної сфери, де подібні процеси зазвичай займають значно більше часу.
У НАТО повідомили, що розгортання MSS NATO почнеться найближчим часом і має бути завершено протягом 30 днів. Представники альянсу також наголосили, що підписання угоди є прикладом сталої взаємодії між європейськими та північноамериканськими технологічними компаніями. Умови контракту залишаються конфіденційними, але спостерігачі припускають, що він стане одним із найбільших проектів Palantir у сфері оборони за поточний рік.
Компанія Palantir, заснована зокрема Пітером Тілем, підприємцем і політичним союзником Дональда Трампа, з 2009 року отримала від уряду США контракти на суму понад 2,7 мільярда доларів. З них понад 1,3 мільярда припало на замовлення від Міністерства оборони. Протягом останнього року акції Palantir зросли в ціні більш ніж утричі, чому сприяли очікування розширення використання її ШІ -платформ як у державному, так і в комерційному секторах.
Американські збройні сили вже застосовують версію технології Maven, адаптовану під потреби Пентагону, за контрактом на 99,8 мільйона доларів, продовженим у вересні 2024 року. Також відомо, що аналогічна система використовується в Україні, де вона допомагає в оперативній розвідці у зоні бойових дій.
Проект Maven був запущений у 2017 році та спочатку реалізовувався на базі ШІ -технологій Google. Однак, через рік компанія вийшла з проекту під тиском співробітників, які виступили проти військового застосування штучного інтелекту.
Розробка, призначена для НАТО, являє собою модульну систему, здатну інтегрувати сторонні програмні інструменти та різноманітні джерела даних. Це має підвищити ефективність збору та аналізу розвідувальної інформації, цілевказівки, оцінки обстановки, планування операцій та вироблення рішень, уточнили в альянсі.
Хоча в деяких країнах НАТО, таких як Франція, розробляються власні системи ШІ — зокрема, платформа Artemis — фахівці вказують, що ці розробки поки що розглядаються як доповнення, а не заміна технології Palantir.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
У Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 однаково гарні дисплеї, великі акумулятори, є підтримка оновлень софту протягом 6 років. Розкажемо докладніше, чим ще вони цікаві.
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Огляд мікрофона Ugreen CM769: студійний звук недорого
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
Oppo Reno13 Pro: є за що хвалити
Огляд клавіатури Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкі налаштування
Огляд смартфона Poco X7 Pro: потенціал
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО війна штучний інтелект
Технологія ІІ, що лежить в основі нової платформи, базується на проекті Maven, раніше реалізованому Palantir для потреб Пентагону.
Toshiba представила портативний програвач вінілових платівок Aurex AX-RP10 аудіо медіаплеєри
Toshiba Aurex AX-RP10 є компактним програвачем для 12-дюймових пластинок, оснащеним акумулятором на 2000 мАг
Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО
Anker Zolo – недорога бездротова зарядка з магнітним кріпленням
Asus ROG Strix XG32UCG та XG248Q5G-P – монітори з частотою до 610 Гц та підтримкою FreeSync з G-Sync
Смартфони Redmi Note 14 Pro, Poco M5s, Poco X7 Pro, Poco X6 Pro пропонуються зі знижками
Asus ROG Strix SCAR 2025 – представлені перші в Україні ігрові ноутбуки з GeForce RTX 5090
Тарифи Трампа не поширяться на смартфони та комп’ютери
Процесори AMD Ryzen 8000HX для топових ігрових ноутбуків мають 16 ядер та 32 потоки з частотою до 5,4 ГГц
Sony представила нову лінійку телевізорів Bravia на 2025 рік