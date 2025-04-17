Система штучного інтелекту Palantir прийняла на озброєння в НАТО

НАТО уклала угоду з компанією Palantir Technologies щодо впровадження інтелектуальної системи Maven Smart System (MSS NATO), розробленої на основі технологій штучного інтелекту. Платформа покликана змінити принципи ведення бойових операцій рахунок мінімізації участі у обробці розвідувальних даних. Про це повідомляє Financial Times.

За словами джерел, угода була досягнута в рекордно короткі терміни — лише за півроку, що робить її однією з найоперативніших закупівель в історії альянсу. Прискорене підписання контракту обумовлено необхідністю зміцнити технологічні ресурси НАТО на тлі наростаючого тиску з боку Китаю, а також у світлі можливих змін у підході США до питань європейської безпеки при поверненні Дональда Трампа до влади.

Технологія, що лежить в основі нової платформи, базується на проекті Maven, раніше реалізованому Palantir для потреб Пентагону. Система здатна обробляти великі масиви розвідданих, отриманих з поля бою, силами всього 20–50 фахівців. Раніше для виконання аналогічних завдань у конфліктах, подібних до тих, що відбувалися в Іраку та Афганістані, були потрібні сотні, а часом і тисячі аналітиків. У MSS NATO використовуються генеративні алгоритми ШІ, мовні моделі нового покоління та технології машинного навчання, які дозволяють надавати командирам актуальну інформацію, автоматизувати процес розпізнавання загроз та підтримувати ухвалення рішень у реальному часі.

На думку дослідника Королівського інституту об’єднаних збройних сил Великобританії Ноа Сільвії, такі системи здатні замінити цілі підрозділи, які раніше задіяні в рутинній аналітичній роботі. Він зазначає, що така стрімка реалізація контракту нехарактерна для оборонної сфери, де подібні процеси зазвичай займають значно більше часу.

У НАТО повідомили, що розгортання MSS NATO почнеться найближчим часом і має бути завершено протягом 30 днів. Представники альянсу також наголосили, що підписання угоди є прикладом сталої взаємодії між європейськими та північноамериканськими технологічними компаніями. Умови контракту залишаються конфіденційними, але спостерігачі припускають, що він стане одним із найбільших проектів Palantir у сфері оборони за поточний рік.

Компанія Palantir, заснована зокрема Пітером Тілем, підприємцем і політичним союзником Дональда Трампа, з 2009 року отримала від уряду США контракти на суму понад 2,7 мільярда доларів. З них понад 1,3 мільярда припало на замовлення від Міністерства оборони. Протягом останнього року акції Palantir зросли в ціні більш ніж утричі, чому сприяли очікування розширення використання її ШІ -платформ як у державному, так і в комерційному секторах.

Американські збройні сили вже застосовують версію технології Maven, адаптовану під потреби Пентагону, за контрактом на 99,8 мільйона доларів, продовженим у вересні 2024 року. Також відомо, що аналогічна система використовується в Україні, де вона допомагає в оперативній розвідці у зоні бойових дій.

Проект Maven був запущений у 2017 році та спочатку реалізовувався на базі ШІ -технологій Google. Однак, через рік компанія вийшла з проекту під тиском співробітників, які виступили проти військового застосування штучного інтелекту.

Розробка, призначена для НАТО, являє собою модульну систему, здатну інтегрувати сторонні програмні інструменти та різноманітні джерела даних. Це має підвищити ефективність збору та аналізу розвідувальної інформації, цілевказівки, оцінки обстановки, планування операцій та вироблення рішень, уточнили в альянсі.

Хоча в деяких країнах НАТО, таких як Франція, розробляються власні системи ШІ — зокрема, платформа Artemis — фахівці вказують, що ці розробки поки що розглядаються як доповнення, а не заміна технології Palantir.