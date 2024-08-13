Silicon Motion анонсировала первый контроллер для SSD с поддержкой PCIe 5.013.08.24
На конференции Flash Memory Summit 2024 компания Silicon Motion официально представила новый SSD-контроллер SM2508, который станет основой для твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 5.0 x4.
Основное преимущество этого контроллера заключается в его энергоэффективности: потребление энергии SSD на базе SM2508 составит менее 7 Вт, что делает его идеальным для использования в ноутбуках без риска перегрева. Такой показатель стал возможен благодаря переходу на 6-нм технологический процесс TSMC.
Контроллер SM2508 оснащен четырьмя ядрами ARM Cortex-R8, совместим с протоколом NVMe 2.0 и поддерживает восемь каналов NAND со скоростью до 3600 МТ/с. Он также поддерживает внешний буфер памяти DDR4/LPDDR4. Новая платформа будет использоваться в накопителях с микросхемами 3D NAND типа TLC и QLC.
По заявлению Silicon Motion, SSD на базе SM2508 смогут достигать скорости чтения до 14,5 Гбайт/с и записи до 14 Гбайт/с, а максимальное быстродействие составит 2,5 миллиона IOPS. Массовое производство контроллера SM2508 планируется начать в следующем квартале, а SSD на его основе появятся в продаже позже.
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Silicon Motion анонсировала первый контроллер для SSD с поддержкой PCIe 5.0SSD разработка
Silicon Motion официально представила новый SSD-контроллер SM2508, который станет основой для твердотельных накопителей с интерфейсом PCI Express 5.0 x4. По заявлениям такие SSD смогут достигать скорости чтения до 14,5 Гбайт/с и записи до 14 Гбайт/с