Silicon Motion анонсувала перший контролер для SSD із підтримкою PCIe 5.013.08.24
На конференції Flash Memory Summit 2024 компанія Silicon Motion офіційно представила новий SSD-контролер SM2508, який стане основою твердотільних накопичувачів з інтерфейсом PCI Express 5.0 x4.
Основна перевага цього контролера полягає в його енергоефективності: споживання енергії SSD на базі SM2508 складе менше ніж 7 Вт, що робить його ідеальним для використання в ноутбуках без ризику перегріву. Такий показник став можливим завдяки переходу на 6-нм технологічний процес TSMC.
Контролер SM2508 оснащений чотирма ядрами ARM Cortex-R8, сумісним із протоколом NVMe 2.0 та підтримує вісім каналів NAND зі швидкістю до 3600 МТ/с. Він також підтримує зовнішній буфер DDR4/LPDDR4. Нова платформа використовуватиметься в накопичувачах із мікросхемами 3D NAND типу TLC та QLC.
За заявою Silicon Motion, SSD на базі SM2508 зможуть досягати швидкості читання до 14,5 Гбайт/с та запису до 14 Гбайт/с, а максимальна швидкодія становитиме 2,5 мільйона IOPS. Масове виробництво контролера SM2508 планується розпочати у наступному кварталі, а SSD на його основі з’являться у продажу пізніше.
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