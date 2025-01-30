Signal начнет синхронизировать историю сообщений между устройствами

Мессенджер Signal готовится внедрить функцию синхронизации старых сообщений, медиа и файлов с новыми устройствами, такими как ПК или iPad. Эта возможность будет реализована в бета-версии приложения, сохраняя традиционный для платформы высокий уровень конфиденциальности и защиты данных.

При подключении аккаунта на новом устройстве пользователи смогут перенести сообщения и файлы, отправленные за последние 45 дней. При этом предусмотрена возможность отказаться от переноса и оставить данные только на основном устройстве.

Все данные аккаунта хранятся в зашифрованном архиве, который передается через серверы Signal. Сквозное шифрование гарантирует, что даже сотрудники компании не смогут получить доступ к информации.

Для связи нового устройства с существующим аккаунтом потребуется подтверждение, что у него есть разрешение владельца. Процесс активации осуществляется с помощью QR-кода, содержащего ключи для синхронизации.

В дальнейшем Signal планирует расширить функциональность, предоставив возможность переноса сообщений на новое основное устройство или их восстановления в случае утраты старого.