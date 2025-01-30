Signal почне синхронізувати історію повідомлень між пристроями

Месенджер Signal готується впровадити функцію синхронізації старих повідомлень, медіа та файлів із новими пристроями, такими як ПК або iPad. Ця можливість буде реалізована в бета-версії програми, зберігаючи традиційний для платформи високий рівень конфіденційності та захисту даних.

При підключенні облікового запису на новому пристрої користувачі зможуть перенести повідомлення та файли, надіслані за останні 45 днів. При цьому передбачена можливість відмовитися від перенесення та залишити дані лише на основному пристрої.

Всі дані облікового запису зберігаються в зашифрованому архіві, який передається через сервери Signal. Наскрізне шифрування гарантує, що навіть співробітники компанії не зможуть отримати доступ до інформації.

Для зв’язку нового пристрою з існуючим обліковим записом буде потрібне підтвердження, що у нього є дозвіл власника. Процес активації здійснюється за допомогою QR-коду, що містить ключі для синхронізації.

Надалі Signal планує розширити функціональність, надавши можливість перенесення повідомлень на новий основний пристрій або відновлення їх у разі втрати старого.