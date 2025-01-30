Signal почне синхронізувати історію повідомлень між пристроями30.01.25
Месенджер Signal готується впровадити функцію синхронізації старих повідомлень, медіа та файлів із новими пристроями, такими як ПК або iPad. Ця можливість буде реалізована в бета-версії програми, зберігаючи традиційний для платформи високий рівень конфіденційності та захисту даних.
При підключенні облікового запису на новому пристрої користувачі зможуть перенести повідомлення та файли, надіслані за останні 45 днів. При цьому передбачена можливість відмовитися від перенесення та залишити дані лише на основному пристрої.
Всі дані облікового запису зберігаються в зашифрованому архіві, який передається через сервери Signal. Наскрізне шифрування гарантує, що навіть співробітники компанії не зможуть отримати доступ до інформації.
Для зв’язку нового пристрою з існуючим обліковим записом буде потрібне підтвердження, що у нього є дозвіл власника. Процес активації здійснюється за допомогою QR-коду, що містить ключі для синхронізації.
Надалі Signal планує розширити функціональність, надавши можливість перенесення повідомлень на новий основний пристрій або відновлення їх у разі втрати старого.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Компанія Ugreen випустила нову мишку для офісних завдань. Цікаво, що її дизайн відразу надсилає нас до однієї з класичних моделей вищого цінового діапазону. Помітно вищого. Подивимося, чи вдасться заощадити, не надто втративши зручність роботи.
Огляд мишки Ugreen M751: офісна класика
Представлені смартфони Samsung Galaxy S25, S25 Plus, S25 Ultra. Живі фото та враження
Огляд бездротових навушників Ugreen HiTune S5: чіпкі
Огляд смартфона Oppo A40m (CPH2669): початок
Огляд мікрофону Maono PD200X та аудіо-мікшера Maonocaster G1 NEO
Огляд автомобільного відеореєстратора Kawa Mini 3: розмір неважливий
Головні технологічні події 2024 року
Найкращі пристрої 2024 року: вибір редакції hi-tech.ua
Тест ноутбука Asus Zenbook S 14 UX5406S: ультра-компакт
Огляд TWS-навушників Oppo Enco Air4: новіші
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra (SM-X926B): багато
Огляд ноутбуку Asus Zenbook S 16 (UM5606): нова хвиля
Samsung Galaxy Flip6: подарунок поколінь або чим цікавий смартфон-розкладачка у 2024 році?
Огляд мишки Logitech M196: мала та надовго
Signal почне синхронізувати історію повідомлень між пристроями месенджер
Для зв’язку нового пристрою з існуючим акаунтом Signal знадобиться підтвердження, що він має дозвіл власника. Процес активації здійснюється за допомогою QR-коду
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні Lenovo планшет події в Україні
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні.
Signal почне синхронізувати історію повідомлень між пристроями
Нові планшети Lenovo Yoga Tab Plus та Legion Tab Gen 3 почали продаватися в Україні
Samsung Galaxy S25 показує багато даних про стан акумулятора
Опубліковано системні вимоги гри Assassin’s Creed Shadows
Facebook почала банити користувачів за згадку ОС Linux
Соціальна мережа X додасть стрічку вертикальних відео як у TikTok
Київстар можливо придбає Uklon
Для Stalker 2: Heart of Chornobyl вийшов великий патч 1.1.4
У WhatsApp на iOS з’явиться перемикання між обліковими записами
Samsung анонсувала гарнітуру розширеної реальності Project Moohan
Завдяки підвищенню систем безпеки, Microsoft не виходитиме з облікових записів користувачів
Seagate випустила жорсткий диск на рекордні 36 ТБ
Google придбає частину XR бізнесу HTC за $250 млн