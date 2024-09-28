Сервис рекрутинга добавят в Резерв+ уже в октябре

В октябре 2024 года в приложении «Резерв+» станет доступен новый сервис рекрутинга, анонсированный заместителем министра обороны Украины по цифровизации Екатериной Черногоренко на конференции IT Arena во Львове.

Основные функции сервиса:

Вакансии в воинских частях: пользователи смогут быстрее находить подходящие места службы.

Выбор должностей: система предложит как боевые, так и небоевые позиции, соответствующие опыту и навыкам пользователя.

Удобный интерфейс: интуитивная система выбора вакансий — возможность сохранять интересующие предложения с помощью нажатия «плюс» или отклонять их нажатием «минус».

Алгоритмы подбора: система будет рекомендовать вакансии на основе навыков и предпочтений.

Этот сервис облегчит процесс выбора должностей и сделает рекрутинг в вооруженные силы более доступным и удобным для пользователей.

С 18 мая в Украине вступил в силу обновленный Закон о мобилизации — с этого дня все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней (до 16 июля включительно) должны обновить свои учетные данные.

Чтобы разгрузить ТЦК и ЦНАП-ы, в Минобороны также разработали приложение Резерв+. Пока это тестовая версия в которой даже нашли не удаленный код приложения Мрия — для школьников.

Как бы там ни было, новым достоянием социального ИТ-сервиса уже воспользовались почти пол миллиона пользователей/учетных записей. А к концу 20 мая, официальная цифра инсталляций выросла до 620 000 раз.

По словам заместителя министра обороны Украины Екатерины Черногоренко: «на второй день работы в приложения от Минобороны 246 тысяч граждан обновили свои данные, что в 83 раза больше, чем через Центры предоставления административных услуг и в «десятки» по сравнению с ТЦК».

Ранее сообщалось, что Резерв+ доступен в 176 странах, однако пока известно что приложение становится доступным постепенно в разных странах.

Среди будущих функций анонсированных для Резерв+ — отображение военно-учетного документа с QR-кодом, а также возможность подачи заявки и просмотра доступных вакансий в ВСУ. Что касается электронных повесток, то в эфире телемарафона Черногоренко заявила, что ПОКА их через приложение не планируют отправлять.