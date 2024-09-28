Сервіс рекрутингу додадуть до Резерву+ вже у жовтні

У жовтні 2024 року у додатку “Резерв+” стане доступний новий сервіс рекрутингу, анонсований заступником міністра оборони України з цифровізації Катериною Чорногоренко на конференції IT Arena у Львові.

Основні функції сервісу:

Вакансії у військових частинах: користувачі зможуть швидше знаходити відповідні місця служби.

Вибір посад: система запропонує як бойові, так і небойові позиції, що відповідають досвіду та навичкам користувача.

Зручний інтерфейс: інтуїтивна система вибору вакансій — можливість зберігати пропозиції, що цікавлять, за допомогою натискання “плюс” або відхиляти їх натисканням “мінус”.

Алгоритми підбору: система рекомендуватиме вакансії на основі навичок та уподобань.

Цей сервіс полегшить процес вибору посад і зробить рекрутинг у збройні сили доступнішим та зручнішим для користувачів.

З 18 травня в Україні набув чинності оновлений Закон про мобілізацію — з цього дня всі чоловіки віком 18-60 років протягом 60 днів (до 16 липня включно) мають оновити свої облікові дані.

Щоб розвантажити ТЦК та ЦНАП-и, в Міноборони також розробили додаток. rel=”noopener”>Резерв+. Поки що це тестова версія, в якій навіть знайшли не видалений код програми Мрія — для школярів.

Як би там не було, новим надбанням соціального ІТ-сервісу вже скористалися майже півмільйона користувачів/облікових записів. А до кінця 20 травня офіційна цифра інсталяцій зросла до 620 000 разів.

За словами заступника міністра оборони України Катерини Чорногоренко: «на другий день роботи в додатку від Міноборони 246 тисяч громадян оновили свої дані, що у 83 рази більше, ніж через Центри надання адміністративних послуг та у «десятки» порівняно з ТЦК».

Раніше повідомлялося, що Резерв+ доступний у 176 країнах, проте поки що відомо, що додаток стає доступним поступово в різних країнах.

Серед майбутніх функцій анонсованих для Резерв+ — відображення військово-облікового документа з QR-кодом, а також можливість подання заявки та перегляду доступних вакансій у ЗСУ. Щодо електронних повісток, то в ефірі телемарафону Чорногоренко заявила, що ПОКИ їх через додаток не планують відправляти.