Serene Cleaver — клавиатура с беспроводными, магнитными переключателями29.04.25
Компания Serene Industries представила новую механическую клавиатуру премиум-класса Cleaver, уже доступную для предварительного заказа.
Эта модель отличается моноблочной конструкцией, изготовленной из цельного алюминиевого блока, что обеспечивает прочность и стильный вид. Cleaver оснащена быстросменными переключателями с эффектом Холла, реагирующими на магнитное поле, а не на механический контакт, что повышает точность и долговечность.
Клавиатура также имеет алюминиевые колпачки с 1204 отверстиями для равномерного распределения RGB-подсветки, а также защиту от пыли и брызг благодаря силиконовому покрытию печатной платы. Несмотря на использование переключателей полной высоты, Cleaver смотрится компактно благодаря многослойной конструкции.
Эта клавиатура ориентирована на коллекционеров и энтузиастов, ценящих инженерную эстетику. Cleaver доступна в вариантах для Windows и Mac с прозрачным или черным анодированным покрытием.
Производство полностью расположено в США и начнется через две недели после окончания предзаказов. Цена устройства составляет $850, что делает его скорее произведением искусства, чем обычным аксессуаром.
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