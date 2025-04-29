Serene Cleaver – клавіатура з бездротовими, магнітними перемикачами29.04.25
Компанія Serene Industries представила нову механічну клавіатуру преміум-класу Cleaver, вже доступну для попереднього замовлення.
Ця модель відрізняється моноблочною конструкцією, виготовленою з цілісного алюмінієвого блоку, що забезпечує міцність і стильний вигляд.
Клавіатура також має алюмінієві ковпачки з 1204 отворами для рівномірного розподілу RGB-підсвічування, а також захист від пилу та бризок завдяки силіконовому покриттю друкованої плати.
Ця клавіатура орієнтована на колекціонерів та ентузіастів, які цінують інженерну естетику.
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Виробництво повністю розташоване в США і почнеться через два тижні після закінчення попереднього замовлення. Ціна пристрою складає $850, що робить його швидше твором мистецтва, ніж звичайним аксесуаром.
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