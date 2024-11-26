Семиместный внедорожник Hyundai Ioniq 9 получил электромотор и запас хода до 620 км

Hyundai представила Ioniq 9 — электрический внедорожник с тремя рядами сидений, основанный на платформе E-GMP. Этот автомобиль, длиной 5 060 мм, стал аналогом Kia EV9 и является одним из самых ожидаемых предложений в сегменте больших электромобилей.

Конфигурации и технические характеристики

Все версии Ioniq 9 оснащены батареей на 110.3 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки (10–80% за 24 минуты на станции мощностью 350 кВт). Также доступна функция Vehicle-to-Load (V2L) для питания внешних устройств.

Long Range RWD: Один мотор на задней оси (214 л.с., 350 Н·м).

Запас хода до 620 км (WLTP) на 19-дюймовых колесах.

Разгон 0–100 км/ч за 9.4 секунды. Long Range AWD: Добавлен передний мотор (94 л.с., 255 Н·м).

Улучшенная динамика: разгон 0–100 км/ч за 6.7 секунды. Performance AWD: Два мотора по 214 л.с. каждый, суммарная мощность — 428 л.с.

Разгон 0–100 км/ч за 5.2 секунды.

Максимальная скорость — 200 км/ч.

Дизайн и аэродинамика

Ioniq 9 получил футуристичный облик, вдохновленный концептом SEVEN. Фирменные светодиодные фары Parametric Pixel придают уникальный стиль. Опциональные камеры вместо зеркал снижают коэффициент аэродинамического сопротивления до 0.259. Традиционная антенна была заменена встроенными приемниками в стекле.

Кузов можно выбрать в одном из 16 цветов, а диски предлагаются размером от 19 до 21 дюйма.

Интерьер и технологии

Просторный салон с колесной базой 3 130 мм отделан экологичными материалами, включая переработанный пластик, шерстяную ткань и эко-кожу.

Цифровой интерьер : Изогнутый экран объединяет приборную панель и мультимедиа (по 12 дюймов). Доступна аудиосистема Bose с 14 динамиками.

: Изогнутый экран объединяет приборную панель и мультимедиа (по 12 дюймов). Доступна аудиосистема Bose с 14 динамиками. Конфигурации салона: на 6 или 7 мест. Второй ряд кресел можно вращать, как у Kia EV9.

Расширенные функции безопасности включают предотвращение столкновений, контроль полосы, предупреждения при выходе и 10 подушек безопасности.

Цены и старт продаж

Hyundai Ioniq 9 появится в продаже в первой половине 2025 года. Первые рынки — Южная Корея и США, позже модель станет доступна в Европе.

Ориентировочные цены:

Long Range RWD: около 62 000 долларов.

Performance AWD: около 73 000 долларов.