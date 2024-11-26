Семиместный внедорожник Hyundai Ioniq 9 получил электромотор и запас хода до 620 км26.11.24
Hyundai представила Ioniq 9 — электрический внедорожник с тремя рядами сидений, основанный на платформе E-GMP. Этот автомобиль, длиной 5 060 мм, стал аналогом Kia EV9 и является одним из самых ожидаемых предложений в сегменте больших электромобилей.
Конфигурации и технические характеристики
Все версии Ioniq 9 оснащены батареей на 110.3 кВт·ч с возможностью быстрой зарядки (10–80% за 24 минуты на станции мощностью 350 кВт). Также доступна функция Vehicle-to-Load (V2L) для питания внешних устройств.
- Long Range RWD:
- Один мотор на задней оси (214 л.с., 350 Н·м).
- Запас хода до 620 км (WLTP) на 19-дюймовых колесах.
- Разгон 0–100 км/ч за 9.4 секунды.
- Long Range AWD:
- Добавлен передний мотор (94 л.с., 255 Н·м).
- Улучшенная динамика: разгон 0–100 км/ч за 6.7 секунды.
- Performance AWD:
- Два мотора по 214 л.с. каждый, суммарная мощность — 428 л.с.
- Разгон 0–100 км/ч за 5.2 секунды.
- Максимальная скорость — 200 км/ч.
Дизайн и аэродинамика
Ioniq 9 получил футуристичный облик, вдохновленный концептом SEVEN. Фирменные светодиодные фары Parametric Pixel придают уникальный стиль. Опциональные камеры вместо зеркал снижают коэффициент аэродинамического сопротивления до 0.259. Традиционная антенна была заменена встроенными приемниками в стекле.
Кузов можно выбрать в одном из 16 цветов, а диски предлагаются размером от 19 до 21 дюйма.
Интерьер и технологии
Просторный салон с колесной базой 3 130 мм отделан экологичными материалами, включая переработанный пластик, шерстяную ткань и эко-кожу.
- Цифровой интерьер: Изогнутый экран объединяет приборную панель и мультимедиа (по 12 дюймов). Доступна аудиосистема Bose с 14 динамиками.
- Конфигурации салона: на 6 или 7 мест. Второй ряд кресел можно вращать, как у Kia EV9.
- Расширенные функции безопасности включают предотвращение столкновений, контроль полосы, предупреждения при выходе и 10 подушек безопасности.
Цены и старт продаж
Hyundai Ioniq 9 появится в продаже в первой половине 2025 года. Первые рынки — Южная Корея и США, позже модель станет доступна в Европе.
Ориентировочные цены:
- Long Range RWD: около 62 000 долларов.
- Performance AWD: около 73 000 долларов.
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Семиместный внедорожник Hyundai Ioniq 9 получил электромотор и запас хода до 620 км Hyundai автомобиль электротранспорт
Hyundai представила Ioniq 9 — электрический внедорожник с тремя рядами сидений, основанный на платформе E-GMP
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