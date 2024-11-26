Семимісний позашляховик Hyundai Ioniq 9 отримав електромотор та запас ходу до 620 км

Hyundai представила Ioniq 9 – електричний позашляховик із трьома рядами сидінь, заснований на платформі E-GMP. Цей автомобіль, довжиною 5060 мм, став аналогом Kia EV9 і є однією з найочікуваніших пропозицій у сегменті великих електромобілів.

Конфігурації та технічні характеристики

Всі версії Ioniq 9 оснащені батареєю на 110.3 кВт·год з можливістю швидкого заряджання (10–80% за 24 хвилини на станції потужністю 350 кВт). Також доступна функція Vehicle-to-Load (V2L) для живлення зовнішніх пристроїв.

Long Range RWD: Один мотор на задній осі (214 к.с., 350 Н·м).

Запас ходу до 620 км (WLTP) на 19-дюймових колесах.

Розгін 0–100 км/год за 9.4 секунди. Long Range AWD: Додано передній мотор (94 к.с., 255 Н·м).

Покращена динаміка: розгін 0–100 км/год за 6.7 секунди. Performance AWD: Два мотори по 214 к.с. кожен, сумарна потужність – 428 к.с.

Розгін 0–100 км/год за 5.2 секунди.

Максимальна швидкість становить 200 км/год.

Дизайн та аеродинаміка

Ioniq 9 отримав футуристичний вигляд, натхненний концептом SEVEN. Фірмові світлодіодні фари Parametric Pixel надають унікального стилю. Опціональні камери замість дзеркал знижують коефіцієнт аеродинамічного опору до 0.259. Традиційна антена була замінена вбудованими приймачами у склі.

Кузов можна вибрати в одному з 16 кольорів, а диски пропонуються від 19 до 21 дюйма.

Інтер’єр та технології

Просторий салон з колісною базою 3 130 мм оброблений екологічними матеріалами, включаючи перероблений пластик, вовняну тканину та еко-шкіру.

Цифровий інтер’єр : Вигнутий екран поєднує панель приладів і мультимедіа (по 12 дюймів). Доступна аудіосистема Bose з 14 динаміками.

: Вигнутий екран поєднує панель приладів і мультимедіа (по 12 дюймів). Доступна аудіосистема Bose з 14 динаміками. Конфігурації салону: на 6 або 7 місць. Другий ряд крісел можна крутити, як у Kia EV9.

Розширені функції безпеки включають запобігання зіткненням, контроль смуги, попередження при виході та 10 подушок безпеки.

Ціни та старт продажів

Hyundai Ioniq 9 з’явиться у продажу у першій половині 2025 року. Перші ринки – Південна Корея та США, пізніше модель стане доступною в Європі.

Орієнтовні ціни:

Long Range RWD: близько 62 000 доларів.

Performance AWD: близько 73 000 доларів.