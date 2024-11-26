Семимісний позашляховик Hyundai Ioniq 9 отримав електромотор та запас ходу до 620 км26.11.24
Hyundai представила Ioniq 9 – електричний позашляховик із трьома рядами сидінь, заснований на платформі E-GMP. Цей автомобіль, довжиною 5060 мм, став аналогом Kia EV9 і є однією з найочікуваніших пропозицій у сегменті великих електромобілів.
Конфігурації та технічні характеристики
Всі версії Ioniq 9 оснащені батареєю на 110.3 кВт·год з можливістю швидкого заряджання (10–80% за 24 хвилини на станції потужністю 350 кВт). Також доступна функція Vehicle-to-Load (V2L) для живлення зовнішніх пристроїв.
- Long Range RWD:
- Один мотор на задній осі (214 к.с., 350 Н·м).
- Запас ходу до 620 км (WLTP) на 19-дюймових колесах.
- Розгін 0–100 км/год за 9.4 секунди.
- Long Range AWD:
- Додано передній мотор (94 к.с., 255 Н·м).
- Покращена динаміка: розгін 0–100 км/год за 6.7 секунди.
- Performance AWD:
- Два мотори по 214 к.с. кожен, сумарна потужність – 428 к.с.
- Розгін 0–100 км/год за 5.2 секунди.
- Максимальна швидкість становить 200 км/год.
Дизайн та аеродинаміка
Ioniq 9 отримав футуристичний вигляд, натхненний концептом SEVEN. Фірмові світлодіодні фари Parametric Pixel надають унікального стилю. Опціональні камери замість дзеркал знижують коефіцієнт аеродинамічного опору до 0.259. Традиційна антена була замінена вбудованими приймачами у склі.
Кузов можна вибрати в одному з 16 кольорів, а диски пропонуються від 19 до 21 дюйма.
Інтер’єр та технології
Просторий салон з колісною базою 3 130 мм оброблений екологічними матеріалами, включаючи перероблений пластик, вовняну тканину та еко-шкіру.
- Цифровий інтер’єр: Вигнутий екран поєднує панель приладів і мультимедіа (по 12 дюймів). Доступна аудіосистема Bose з 14 динаміками.
- Конфігурації салону: на 6 або 7 місць. Другий ряд крісел можна крутити, як у Kia EV9.
- Розширені функції безпеки включають запобігання зіткненням, контроль смуги, попередження при виході та 10 подушок безпеки.
Ціни та старт продажів
Hyundai Ioniq 9 з’явиться у продажу у першій половині 2025 року. Перші ринки – Південна Корея та США, пізніше модель стане доступною в Європі.
Орієнтовні ціни:
- Long Range RWD: близько 62 000 доларів.
- Performance AWD: близько 73 000 доларів.
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Семимісний позашляховик Hyundai Ioniq 9 отримав електромотор та запас ходу до 620 км Hyundai автомобіль електротранспорт
Hyundai представила Ioniq 9 – електричний позашляховик із трьома рядами сидінь, заснований на платформі E-GMP
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