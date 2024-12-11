Seasonic Core GX ATX 3 — блоки питания золотой серии на 650 — 1000 Вт

Seasonic представила новую линейку блоков питания Core GX ATX 3, которая включает устройства мощностью от 650 до 1000 Вт. Эти блоки питания соответствуют современным стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, что делает их подходящими для работы с высокопроизводительными видеокартами, благодаря наличию разъёма 12V-2×6. Все модели имеют сертификат энергоэффективности 80 Plus Gold и модульную систему подключения кабелей.

Блоки питания Core GX ATX 3 используют схемотехнический дизайн OptiSink с силовыми элементами для поверхностного монтажа, что способствует улучшенному теплоотведению. В устройстве установлен 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике, обеспечивающий тихую работу. Корпус имеет компактные размеры 140x150x86 мм. Производитель предоставляет 7-летнюю гарантию на всю серию.

Цены на блоки питания Seasonic Core GX ATX 3 составляют $90 за модель мощностью 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт и $150 за 1000 Вт. Белые версии стоят на $10 дороже. Подробные характеристики доступны на официальном сайте Seasonic.