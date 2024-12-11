Seasonic Core GX ATX 3 – блоки живлення золотої серії на 650 – 1000 Вт11.12.24
Seasonic представила нову лінійку блоків живлення Core GX ATX 3, яка включає в себе пристрої потужністю від 650 до 1000 Вт. Ці блоки живлення відповідають сучасним стандартам ATX 3.1 та PCIe 5.1, що робить їх придатними для роботи з високопродуктивними відеокартами завдяки наявності роз’єму 12V-2×6. Всі моделі мають сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold та модульну систему підключення кабелів.
Блоки живлення Core GX ATX 3 використовують схемотехнічний дизайн OptiSink із силовими елементами для поверхневого монтажу, що сприяє покращеному тепловідведенню. У пристрої встановлено 120-мм вентилятор на гідродинамічному підшипнику, що забезпечує тиху роботу. Корпус має компактні розміри 140х150х86 мм. Виробник надає 7-річну гарантію на всю серію.
Ціни на блоки живлення Seasonic Core GX ATX 3 становлять $90 за модель потужністю 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт та $150 за 1000 Вт. Білі версії коштують на $10 дорожче. Детальні характеристики доступні на офіційному сайті Seasonic.
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Seasonic Core GX ATX 3 – блоки живлення золотої серії на 650 – 1000 Вт Seasonic блок живлення
Ціни на блоки живлення Seasonic Core GX ATX 3 становлять $90 за модель потужністю 650 Вт, $100 за 750 Вт, $120 за 850 Вт та $150 за 1000 Вт. Білі версії коштують на $10 дорожче
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