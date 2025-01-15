Самые популярные статьи Википедии в 2024 году среди украинцев: Сырский, Украина и Усик — лидеры

Общественная организация «Викимедиа Украина» опубликовала рейтинг самых популярных статей в украинской Википедии за 2024 год. Лидером по количеству просмотров стала статья об Александре Сырском, которую посетили более 1,1 миллиона раз. Это первый случай за последние полтора десятилетия, когда рейтинг возглавила статья о современнике. На втором месте оказалась статья об Украине с более чем миллионом просмотров, а третье место занял украинский боксер Александр Усик, чью биографию прочитали свыше 730 тысяч раз. Также в десятку лидеров вошла статья о ТЦК и СП.

Среди персоналий современности заметный интерес вызвали материалы об Ирине Фарион, Президенте Украины Владимире Зеленском, певице Klavdia Petrivna и писательнице Лине Костенко. Среди исторических фигур лидировали статьи о Тарасе Шевченко, Лесе Украинке и Степане Бандере, которые остаются в рейтинге популярности уже третий год подряд.

Исторические темы также пользовались вниманием: украинцы активно читали статьи о Волынской трагедии, Второй мировой войне, Первой мировой войне и Киевской Руси. Среди фильмов и сериалов наибольшую популярность получили украинские проекты «20 дней в Мариуполе», «Мавка. Лесная песня», «Конотопская ведьма» и «Поймать Кайдаша». Среди зарубежных лент лидерами стали «Гарри Поттер», «Бриджертоны» и «Игра престолов».

Среди географических объектов наиболее популярными оказались статьи об Украине, России и Великобритании. Примечательно, что статья о Судже собрала более 320 тысяч просмотров, что в десятки раз превышает численность её населения. Отдельно были отмечены сайты, занявшие высокие места в рейтинге, предположительно из-за автоматического открытия их описаний в Википедии на некоторых устройствах или у отдельных интернет-провайдеров.