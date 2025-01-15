Найпопулярніші статті Вікіпедії у 2024 році серед українців: Сирський, Україна та Усик – лідери15.01.25
Громадська організація «Вікімедіа Україна» опублікувала рейтинг найпопулярніших статей в українській Вікіпедії за 2024 рік. Лідером за кількістю переглядів стала стаття про Олександра Сирського, яку відвідали понад 1,1 мільйона разів. Це перший випадок за останні півтора десятиліття, коли рейтинг очолила стаття про сучасника. На другому місці опинилася стаття про Україну з понад мільйоном переглядів, а третє місце посів український боксер Олександр Усик, чию біографію прочитали понад 730 тисяч разів. Також до десятки лідерів увійшла стаття про ТЦК та СП.
Серед персоналій сучасності помітний інтерес викликали матеріали про Ірину Фаріон, Президента України Володимира Зеленського, співачку Klavdia Petrivna та письменницю Ліну Костенко. Серед історичних постатей лідирували статті про Тараса Шевченка, Лесю Українку та Степана Бандеру, які залишаються в рейтингу популярності вже третій рік поспіль.
Історичні теми також користувалися увагою: українці активно читали статті про Волинську трагедію, Другу світову війну, Першу світову війну та Київську Русь. Серед фільмів та серіалів найбільшу популярність набули українські проекти «20 днів у Маріуполі», «Мавка. Лісова пісня», «Конотопська відьма» та «Впіймати Кайдаша». Серед зарубіжних стрічок лідерами стали Гаррі Поттер, Бріджертони і Гра престолів.
Серед географічних об’єктів найбільш популярними виявилися статті про Україну, Росію та Велику Британію. Примітно, що стаття про Суджу зібрала понад 320 тисяч переглядів, що вдесятеро перевищує чисельність її населення. Окремо були відзначені сайти, що посіли високі місця в рейтингу, імовірно через автоматичне відкриття їх описів у Вікіпедії на деяких пристроях або окремих інтернет-провайдерів.
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