Samsung выпустила SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 для автомобилей30.09.24
Samsung представила первый в отрасли автомобильный твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0, построенный на базе флэш-памяти V-NAND восьмого поколения. Новый SSD получил заглавие AM9C1 и является преемником модели AM991. Главными обновлениями стали улучшенная энергоэффективность, которая увеличилась примерно на 50%, а также более высокая скорость передачи данных.
В версии на 256 ГБ новый накопитель способен обеспечить скорость последовательного чтения до 4400 МБ/с и записи до 400 МБ/с. Он также оптимизирован для выносливости, используя флэш-память TLC и технологию SLC Namespace, что повышает скорость до 4700 МБ/с при чтении и до 1400 МБ/с при записи, а также улучшает надежность. Устройство способно работать в экстремальных условиях, выдерживая температуру от -40°C до 105°C.
Сейчас модель AM9C1 емкостью 256 ГБ тестируется ключевыми партнёрами, а Samsung планирует выпустить варианты от 128 ГБ до 2 ТБ. Массовое производство версии на 2 ТВ, которая станет крупнейшим автомобильным SSD на рынке, запланировано на начало следующего года.
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Samsung выпустила SSD-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 для автомобилейSamsung SSD автомобиль
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