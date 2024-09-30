Samsung випустила SSD-накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0 для автомобілів30.09.24
Samsung представила перший у галузі автомобільний твердотільний накопичувач з інтерфейсом PCIe 4.0, збудований на базі флеш-пам’яті V-NAND восьмого покоління. Новий SSD отримав назву AM9C1 і є наступником моделі AM991. Головними оновленнями стали покращена енергоефективність, яка збільшилася приблизно на 50%, а також вища швидкість передачі даних.
У версії на 256 ГБ новий накопичувач здатний забезпечити швидкість послідовного читання до 4400 МБ/с та запису до 400 МБ/с. Він також оптимізований для витривалості, використовуючи флеш-пам’ять TLC та технологію SLC Namespace, що підвищує швидкість до 4700 МБ/с при читанні та до 1400 МБ/с при записі, а також покращує надійність. Пристрій здатний працювати в екстремальних умовах, витримуючи температуру від -40°C до 105°C.
Наразі модель AM9C1 ємністю 256 ГБ тестується ключовими партнерами, а Samsung планує випустити варіанти від 128 ГБ до 2 ТБ. Масове виробництво версії на 2 ТБ, яка стане найбільшим автомобільним SSD на ринку, заплановане на початок наступного року.
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