Samsung Health будет собирать медицинские данные и свойства продуктов по штрих-кодам

Samsung выпустила масштабное обновление приложения Samsung Health, расширив его до полноценной платформы для управления здоровьем. Обновление добавило поддержку доступа к медицинским записям пользователей благодаря сотрудничеству с компанией b.well Connected Health. Теперь пользователи могут просматривать результаты анализов, прививки, рецепты и получать рекомендации по медицинским тестам.

Программа также предоставляет новые функции для контроля здоровья: отслеживание приема лекарств, доступное в США, Южной Корее, Индии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Польше, и возможность сканировать штрих-коды продуктов для регистрации блюд и отслеживания калорий.

Samsung представила новое умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагает пользователям удобный способ отслеживать показатели здоровья и управлять своими устройствами с помощью простых жестов. Этот гаджет показали на мировой презентации вместе с новыми Galaxy Flip и Fold шестого поколения. Наш первый обзор этих смартфонов уже на сайте.

Фитнес-кольцо Galaxy Ring интегрируется с Samsung Health, предоставляя пользователям комплексную информацию о сне, уровне кислорода в крови, пульсе и активности в течение дня.

Хотя некоторые ожидали, что Samsung предложит больше функций по подписке, пока нет оснований полагать, что это будет оправдано.

С другой стороны, Samsung, вероятно, добавит к Galaxy Ring много других функций в будущем. Кольцо использует датчик Samsung BioActive, который открывает возможности для расширения его функциональности за пределами базового отслеживания сна.