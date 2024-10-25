Samsung Health будет собирать медицинские данные и свойства продуктов по штрих-кодам25.10.24
Samsung выпустила масштабное обновление приложения Samsung Health, расширив его до полноценной платформы для управления здоровьем. Обновление добавило поддержку доступа к медицинским записям пользователей благодаря сотрудничеству с компанией b.well Connected Health. Теперь пользователи могут просматривать результаты анализов, прививки, рецепты и получать рекомендации по медицинским тестам.
Программа также предоставляет новые функции для контроля здоровья: отслеживание приема лекарств, доступное в США, Южной Корее, Индии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и Польше, и возможность сканировать штрих-коды продуктов для регистрации блюд и отслеживания калорий.
Samsung представила новое умное кольцо Galaxy Ring, которое предлагает пользователям удобный способ отслеживать показатели здоровья и управлять своими устройствами с помощью простых жестов. Этот гаджет показали на мировой презентации вместе с новыми Galaxy Flip и Fold шестого поколения. Наш первый обзор этих смартфонов уже на сайте.
Фитнес-кольцо Galaxy Ring интегрируется с Samsung Health, предоставляя пользователям комплексную информацию о сне, уровне кислорода в крови, пульсе и активности в течение дня.
Хотя некоторые ожидали, что Samsung предложит больше функций по подписке, пока нет оснований полагать, что это будет оправдано.
С другой стороны, Samsung, вероятно, добавит к Galaxy Ring много других функций в будущем.Кольцо использует датчик Samsung BioActive, который открывает возможности для расширения его функциональности за пределами базового отслеживания сна.
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Samsung Health будет собирать медицинские данные и свойства продуктов по штрих-кодамSamsung
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