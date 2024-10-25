Samsung Health збиратиме медичні дані та властивості продуктів за штрих-кодами25.10.24
Samsung випустила масштабне оновлення програми Samsung Health, розширивши його до повноцінної платформи для керування здоров’ям. Оновлення додало підтримку доступу до медичних записів користувачів завдяки співпраці з компанією b.well Connected Health. Тепер користувачі можуть переглядати результати аналізів, щеплення, рецепти та отримувати рекомендації щодо медичних тестів.
Програма також надає нові функції для контролю здоров’я: відстеження прийому ліків, доступне в США, Південній Кореї, Індії, Франції, Німеччині, Італії, Нідерландах та Польщі, та можливість сканувати штрих-коди продуктів для реєстрації страв та відстеження калорій.
Samsung представила нове розумне кільце Galaxy Ring, яке пропонує користувачам зручний спосіб відстежувати показники здоров’я та керувати своїми пристроями за допомогою простих жестів. Цей гаджет показали на світовій презентації разом із новими Galaxy Flip та Fold шостого покоління. Наш перший огляд цих смартфонів вже на сайті.
Фітнес-кільце Galaxy Ring інтегрується з Samsung Health, надаючи користувачам комплексну інформацію про сон, рівень кисню в крові, пульс та активність протягом дня.
Хоча деякі очікували, що Samsung запропонує більше функцій підписки, поки немає підстав вважати, що це буде виправдано.
З іншого боку, Samsung, ймовірно, додасть до Galaxy Ring багато інших функцій у майбутньому. Кільце використовує датчик Samsung BioActive, який відкриває можливості для розширення його функціональності за межами базового відстеження сну.
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