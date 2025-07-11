Samsung Galaxy Watch8 и Galaxy Watch8 Classic стали первыми на Wear OS 6 с ИИ Google Gemini

Samsung Electronics анонсировала новое поколение смарт-часов — Galaxy Watch8 и Watch8 Classic. Новинки получили более тонкий корпус, улучшенные сенсоры для отслеживания здоровья и интеграцию с ИИ от Google Gemini. Обе модели сохранили фирменный дизайн, но получили тонкий корпус, переработанную внутреннюю конструкцию и улучшенные функции отслеживания здоровья.

Центральным обновлением Samsung Galaxy Watch8 и Watch8 Classic стал улучшенный сенсор BioActive, который обеспечивает более точный и подробный анализ состояния организма. Galaxy Watch8 предоставляет расширенный контроль за сном, включая рекомендации по режиму отдыха, отслеживание циркадных ритмов, выявление признаков апноэ и оценку сосудистой нагрузки. Впервые в умных часах появился индекс антиоксидантов: устройство способно за 5 секунд измерить уровень каротиноидов в теле, что помогает отслеживать питание и общее состояние организма.

Ключевые особенности Samsung Galaxy Watch8

Редизайн корпуса: на 11% тоньше за счёт оптимизации внутренней архитектуры; Dynamic Lug для лучшей посадки и точности датчиков.

Экран: до 3000 нит пиковой яркости, на 50% ярче предыдущих моделей.

Процессор: 3-нм чип нового поколения с повышенной энергоэффективностью.

Сенсор BioActive: обновлён для более точного анализа состояния организма.

Двойной GPS: повышенная точность геопозиции.

Новые функции здоровья

Расширенный сон-трекинг: индивидуальные рекомендации, анализ циркадного ритма, определение признаков апноэ.

Сосудистая нагрузка: отслеживает состояние сосудистой системы во сне.

Индекс антиоксидантов: впервые на смарт-часах — измерение уровня каротиноидов за 5 секунд.

Жизненная энергия: AI-оценка физических и ментальных ресурсов организма.

Персональный беговой тренер: адаптивные планы тренировок и оценка формы.

Трекер настроения и осознанности: рекомендации при повышенном стрессе, дыхательные упражнения.

Функция Together: социальные челленджи и совместные тренировки.

Galaxy Watch8 стали первыми часами на платформе Wear OS 6. Интеграция с искусственным интеллектом Google Gemini позволяет управлять функциями голосом, включая запуск тренировок, установку будильников и работу с календарём. Интерфейс One UI 8 Watch получил обновлённую структуру с плитками и панелью Now Bar, которые упрощают доступ к ключевой информации и событиям.