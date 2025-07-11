Samsung Galaxy Watch8 та Galaxy Watch8 Classic стали першими на Wear OS 6 з ШІ Google Gemini11.07.25
Samsung Electronics анонсувала нове покоління смарт-годин – Galaxy Watch8 і Watch8 Classic. Новинки отримали більш тонкий корпус, покращені сенсори для відстеження здоров’я та інтеграцію з ІІ від Google Gemini. Обидві моделі зберегли фірмовий дизайн, але отримали тонкий корпус, перероблену внутрішню конструкцію та покращені функції відстеження здоров’я.
Центральним оновленням Samsung Galaxy Watch8 та Watch8 Classic став покращений сенсор BioActive, який забезпечує більш точний та докладний аналіз стану організму. Galaxy Watch8 надає розширений контроль за сном, включаючи рекомендації щодо режиму відпочинку, відстеження циркадних ритмів, виявлення ознак апное та оцінку судинного навантаження. Вперше в розумному годиннику з’явився індекс антиоксидантів: пристрій здатний за 5 секунд виміряти рівень каротиноїдів у тілі, що допомагає відстежувати харчування та загальний стан організму.
Ключові особливості Samsung Galaxy Watch8
- Редизайн корпусу: на 11% тонше за рахунок оптимізації внутрішньої архітектури; Dynamic Lug для кращої посадки та точності датчиків.
- Екран: до 3000 нит пікової яскравості, на 50% яскравіше за попередні моделі.
- Процесор: 3-нм чіп нового покоління з підвищеною енергоефективністю.
- Сенсор BioActive: оновлений для більш точного аналізу стану організму.
- Подвійний GPS: підвищена точність геопозиції.
Нові функції здоров’я
- Розширений сон-трекінг: індивідуальні рекомендації, аналіз циркадного ритму, визначення ознак апное.
- Судинне навантаження: відстежує стан судинної системи уві сні.
- Індекс антиоксидантів: вперше на смарт-годинниках — вимірювання рівня каротиноїдів за 5 секунд.
- Життєва енергія: AI-оцінка фізичних та ментальних ресурсів організму.
- Персональний біговий тренер: адаптивні плани тренувань та оцінка форми.
- Трекер настрою та усвідомленості: рекомендації при підвищеному стресі, дихальні вправи.
- Функція Together: соціальні челенджі та спільні тренування.
Galaxy Watch8 став першим годинником на платформі Wear OS 6. Інтеграція зі штучним інтелектом Google Gemini дозволяє керувати функціями голосом, включаючи запуск тренувань, встановлення будильників і роботу з календарем. Інтерфейс One UI 8 Watch отримав оновлену структуру з плитками та панеллю Now Bar, які спрощують доступ до ключової інформації та подій.
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