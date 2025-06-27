Samsung Galaxy Unpacked с новыми Galaxy Fold 7 и Flip 7 состоится 9 июля

Samsung подтвердила дату следующего Galaxy Unpacked — презентация состоится 9 июля в 16:00 по центральноевропейскому времени. Это событие вряд ли станет неожиданностью для тех, кто следит за отраслевыми утечками: информация о дате и времени мероприятия ранее уже появлялась в сети, в том числе благодаря инсайдеру Эвану Блассу.

Главное внимание, по всей видимости, будет приковано к новым складным смартфонам. Южнокорейский производитель, как ожидается, покажет седьмое поколение Galaxy Fold и Flip. Вместе с ними может дебютировать и новая серия умных часов — Galaxy Watch 8. Официальных подробностей пока немного, но интерес к мероприятию уже подогревают как фанаты бренда, так и наблюдатели индустрии, рассчитывающие увидеть эволюцию в дизайне и возможностях устройств.

По слухам, Galaxy Flip 7 может получить увеличенный внешний экран диагональю 4 дюйма, тогда как внутренний складной дисплей будет иметь размер 6,85 дюйма. Устройство, вероятно, оснастят двойной основной камерой с модулями на 50 и 12 мегапикселей, а также фронтальной камерой на 12 МП, размещённой внутри корпуса. За автономную работу будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.

Что касается Galaxy Fold 7, то, по предварительным данным, он получит 6,5-дюймовый внешний экран и 8,2-дюймовый складной внутренний дисплей. Толщина устройства в раскрытом состоянии может составить 4,5 мм, а в сложенном — 9,5 мм. Смартфон, как ожидается, будет оборудован основной камерой с главным сенсором на 200 МП, ультрашироким модулем на 12 МП и телефото-камерой на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом. Также предусмотрены фронтальная камера на 12 МП на внешнем экране и усовершенствованная подэкранная камера внутри.

Обе модели, предположительно, будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, оснащаться минимум 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, получат защиту от пыли и брызг по стандарту IP48, стереодинамики и разъём USB Type-C.