Samsung Galaxy Unpacked с новыми Galaxy Fold 7 и Flip 7 состоится 9 июля27.06.25
Samsung подтвердила дату следующего Galaxy Unpacked — презентация состоится 9 июля в 16:00 по центральноевропейскому времени. Это событие вряд ли станет неожиданностью для тех, кто следит за отраслевыми утечками: информация о дате и времени мероприятия ранее уже появлялась в сети, в том числе благодаря инсайдеру Эвану Блассу.
Главное внимание, по всей видимости, будет приковано к новым складным смартфонам. Южнокорейский производитель, как ожидается, покажет седьмое поколение Galaxy Fold и Flip. Вместе с ними может дебютировать и новая серия умных часов — Galaxy Watch 8. Официальных подробностей пока немного, но интерес к мероприятию уже подогревают как фанаты бренда, так и наблюдатели индустрии, рассчитывающие увидеть эволюцию в дизайне и возможностях устройств.
По слухам, Galaxy Flip 7 может получить увеличенный внешний экран диагональю 4 дюйма, тогда как внутренний складной дисплей будет иметь размер 6,85 дюйма. Устройство, вероятно, оснастят двойной основной камерой с модулями на 50 и 12 мегапикселей, а также фронтальной камерой на 12 МП, размещённой внутри корпуса. За автономную работу будет отвечать аккумулятор ёмкостью 4300 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 25 Вт.
Что касается Galaxy Fold 7, то, по предварительным данным, он получит 6,5-дюймовый внешний экран и 8,2-дюймовый складной внутренний дисплей. Толщина устройства в раскрытом состоянии может составить 4,5 мм, а в сложенном — 9,5 мм. Смартфон, как ожидается, будет оборудован основной камерой с главным сенсором на 200 МП, ультрашироким модулем на 12 МП и телефото-камерой на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом. Также предусмотрены фронтальная камера на 12 МП на внешнем экране и усовершенствованная подэкранная камера внутри.
Обе модели, предположительно, будут работать на чипсете Snapdragon 8 Elite, оснащаться минимум 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, получат защиту от пыли и брызг по стандарту IP48, стереодинамики и разъём USB Type-C.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Расскажем про портативный аккумулятор Ugreen Uno с номинальной емкостью 10 000 мА·ч и набором дополнительных плюшек
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Обзор микрофона Ugreen CM769: студийный звук недорого
Обзор ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золотая середина
Обзор Oppo Reno13 Pro: есть за что хвалить
Обзор клавиатуры Logitech G PRO X TKL RAPID: тонкие настройки
Обзор смартфона Poco X7 Pro: потенциал
Обзор мышки Ugreen M751: офисная классика
Электрокар Xiaomi SU7 ошибочно определяет китайцев спящими во время вождения Xiaomi электротранспорт
Электрокар Xiaomi SU7 ошибочно считает водителя уставшим и требует сосредоточиться на дороге, несмотря на то, что он бодрствует
Новый электрокар Xiaomi YU7 имеет 690 л.с., до 835 км пробега и цену от $35300 Xiaomi автомобиль электротранспорт
Электрокар Xiaomi YU7 предлагается в трёх версиях: с задним или полным приводом, батареями на 96,5 и 101,7 кВт·ч, мощностью от 320 до 690 л.с.
Игровая консоль Atari 2600 обыграла ChatGPT в шахматы
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl получил большой патч 1.5 и официальный редактор модов
Xiaomi Mi Band 10 впервые получил керамическую версию корпуса
Nvidia GeForce RTX 5050 для ноутбуков представлена официально
Intel закрывает автомобильное подразделение компании
Samsung Galaxy S27 Ultra может не получить S Pen в комплекте
Исследование: 40% украинцев проводит 4-6 часов в день за смартфоном
Samsung Exynos 2500 — первый 3-нм чип с 10 ядрами, графикой RDNA 3 и поддержкой 320 Мпикс