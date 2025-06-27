Samsung Galaxy Unpacked з новими Galaxy Fold 7 та Flip 7 відбудеться 9 липня

Samsung підтвердила дату наступного Galaxy Unpacked – презентація відбудеться 9 липня о 16:00 за центральноєвропейською годиною.

Головна увага, мабуть, буде прикута до нових складних смартфонів. Південнокорейський виробник, як очікується, покаже сьоме покоління Galaxy Fold і Flip. індустрії, які розраховують побачити еволюцію в дизайні та можливостях пристроїв.

За чутками, Galaxy Flip 7 може отримати збільшений зовнішній екран діагональю 4 дюйми, тоді як внутрішній складний дисплей матиме розмір 6,85 дюйма. роботу буде відповідати акумулятор ємністю 4300 мА · рік з підтримкою швидкого заряджання потужністю 25 Вт.

Що стосується Galaxy Fold 7, то, за попередніми даними, він отримає 6,5-дюймовий зовнішній екран і 8,2-дюймовий складний внутрішній дисплей. ультрашироким модулем на 12 МП та телефото-камерою на 10 МП з 3-кратним оптичним зумом. Також передбачені фронтальна камера на 12 МП на зовнішньому екрані та удосконалена підекранна камера всередині.

Обидві моделі, ймовірно, працюватимуть на чіпсеті Snapdragon 8 Elite, оснащуватимуться мінімум 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам’яті, отримають захист від пилу та бризок за стандартом IP48, стереодинаміки та роз’єм USB Type-C.