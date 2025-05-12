Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition — планшет для военных12.05.25
Компания Samsung анонсировала специальную версию планшета Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, разработанную в сотрудничестве с Министерством обороны США для использования в военных операциях. Устройство базируется на обычной модели Galaxy Tab Active5 (2024), но получило ряд аппаратных и программных изменений, ориентированных на тактическое применение.
Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition совместим с тактическим программным обеспечением и может подключаться к радиостанциям, БПЛА, лазерным дальномерам, внешним GPS и т.д. Его восьмиядерный процессор Exynos 1380, 8-дюймовый экран и поддержка 5G, LTE, CBRS и Wi-Fi 6E обеспечивают современный уровень производительности и связи.
Особое внимание уделено защите данных и радиочастотной безопасности. Среди ключевых функций:
- Блокировка диапазона 5G — подключение только к сертифицированным сетям;
- Режим скрытости – отключение LTE, e-911 и RF-сигналов;
- Полное отключение модемов и GPS – для предотвращения радиочастотной идентификации.
Дополнительные возможности
Планшет оптимизирован для ночного видения и поддерживает тактические программы типа Android Team Awareness Kit и Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit. Также реализовано:
- Передовые инструменты ситуационной осведомленности;
- Защита MIL-STD-810H и IP68 – выдерживает падение с 1,5 м, пыль, воду, экстремальные условия;
- Сменный аккумулятор;
- Сенсорный экран, работающий во влажных условиях, с перчатками или S-Pen.
Модель сертифицирована в соответствии со стандартами CSfC от АНБ США, что позволяет использовать ее для обработки конфиденциальной информации.
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