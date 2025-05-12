Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition – планшет для військових12.05.25
Компанія Samsung анонсувала спеціальну версію планшета Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, розроблену у співпраці з Міністерством оборони США для використання у військових операціях.
Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition сумісний з тактичним програмним забезпеченням і може підключатися до радіостанцій, БПЛА, лазерних дальномірів, зовнішніх GPS і т.д.
Особливу увагу приділено захисту даних та радіочастотної безпеки.
- Блокування діапазону 5G — підключення лише до сертифікованих мереж;
- Режим схованості – відключення LTE, e-911 та RF-сигналів;
- Повне відключення модемів та GPS – для запобігання радіочастотній ідентифікації.
Додаткові можливості
Планшет оптимізований для нічного бачення та підтримує тактичні програми типу Android Team Awareness Kit та Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit.
- Передові інструменти ситуаційної обізнаності;
- Захист MIL-STD-810H та IP68 – витримує падіння з 1,5 м, пил, воду, екстремальні умови;
- Змінний акумулятор;
- Сенсорний екран, що працює у вологих умовах, з рукавичками або S-Pen.
Модель сертифікована відповідно до стандартів CSfC від АНБ США, що дозволяє використовувати її для обробки конфіденційної інформації.
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