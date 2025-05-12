Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition – планшет для військових

Компанія Samsung анонсувала спеціальну версію планшета Galaxy Tab Active5 Tactical Edition, розроблену у співпраці з Міністерством оборони США для використання у військових операціях.

Samsung Galaxy Tab Active5 Tactical Edition сумісний з тактичним програмним забезпеченням і може підключатися до радіостанцій, БПЛА, лазерних дальномірів, зовнішніх GPS і т.д.

Особливу увагу приділено захисту даних та радіочастотної безпеки.

Блокування діапазону 5G — підключення лише до сертифікованих мереж;

Режим схованості – відключення LTE, e-911 та RF-сигналів;

Повне відключення модемів та GPS – для запобігання радіочастотній ідентифікації.

Додаткові можливості

Планшет оптимізований для нічного бачення та підтримує тактичні програми типу Android Team Awareness Kit та Battlefield Assisted Trauma Distributed Observation Kit.

Передові інструменти ситуаційної обізнаності;

Захист MIL-STD-810H та IP68 – витримує падіння з 1,5 м, пил, воду, екстремальні умови;

Змінний акумулятор;

Сенсорний екран, що працює у вологих умовах, з рукавичками або S-Pen.

Модель сертифікована відповідно до стандартів CSfC від АНБ США, що дозволяє використовувати її для обробки конфіденційної інформації.