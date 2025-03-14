Samsung 19-й год подряд остается лидером рынка телевизоров

Samsung Electronics вновь стала лидером на мировом рынке телевизоров в 2024 году, подтверждает отчет аналитической компании Omdia. Компания удерживает эту позицию с 2006 года, когда впервые вышла в лидеры отрасли.

Доля Samsung на рынке составила 28,3% от всех проданных телевизоров. В премиальном сегменте устройств стоимостью выше 2500 долларов компания контролирует 49,6% рынка, а среди телевизоров с диагональю от 75 дюймов занимает 28,7%. В категории QLED- и OLED-моделей на долю Samsung пришлось 46,8% и 10% соответственно. Продажи OLED-телевизоров компании достигли 1,44 миллиона единиц, что составляет 27,3% мирового рынка.

Ранее Samsung также сообщила о своем лидерстве в сегменте саундбаров по итогам 2024 года.

По данным Omdia, в 2024 году:

28,3% всех проданных телевизоров в мире были производства Samsung.

В премиальном сегменте (свыше $2500) доля компании составила 49,6%.

Среди супербольших моделей (75 дюймов и больше) Samsung удерживает 28,7% рынка.

В категории QLED- и OLED-телевизоров Samsung занимает 46,8% и 10% соответственно.

Продажи OLED-телевизоров компании достигли 1,44 млн единиц, что соответствует 27,3% от всего рынка.

Ранее Samsung также объявила, что стала крупнейшим брендом саундбаров в 2024 году.