Samsung 19-й год подряд остается лидером рынка телевизоров14.03.25
Samsung Electronics вновь стала лидером на мировом рынке телевизоров в 2024 году, подтверждает отчет аналитической компании Omdia. Компания удерживает эту позицию с 2006 года, когда впервые вышла в лидеры отрасли.
Доля Samsung на рынке составила 28,3% от всех проданных телевизоров. В премиальном сегменте устройств стоимостью выше 2500 долларов компания контролирует 49,6% рынка, а среди телевизоров с диагональю от 75 дюймов занимает 28,7%. В категории QLED- и OLED-моделей на долю Samsung пришлось 46,8% и 10% соответственно. Продажи OLED-телевизоров компании достигли 1,44 миллиона единиц, что составляет 27,3% мирового рынка.
Ранее Samsung также сообщила о своем лидерстве в сегменте саундбаров по итогам 2024 года.
По данным Omdia, в 2024 году:
- 28,3% всех проданных телевизоров в мире были производства Samsung.
- В премиальном сегменте (свыше $2500) доля компании составила 49,6%.
- Среди супербольших моделей (75 дюймов и больше) Samsung удерживает 28,7% рынка.
- В категории QLED- и OLED-телевизоров Samsung занимает 46,8% и 10% соответственно.
- Продажи OLED-телевизоров компании достигли 1,44 млн единиц, что соответствует 27,3% от всего рынка.
Ранее Samsung также объявила, что стала крупнейшим брендом саундбаров в 2024 году.
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Samsung 19-й год подряд остается лидером рынка телевизоров Samsung статистика
Samsung Electronics вновь стала лидером на мировом рынке телевизоров в 2024 году, подтверждает отчет аналитической компании Omdia. Компания удерживает эту позицию с 2006 года, когда впервые вышла в лидеры отрасли.
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