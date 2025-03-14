Samsung 19-й рік поспіль залишається лідером ринку телевізорів14.03.25
Samsung Electronics знову стала лідером на світовому ринку телевізорів у 2024 році, підтверджує звіт аналітичної компанії . Компанія утримує цю позицію з 2006 року, коли вперше вийшла у лідери галузі.
Частка Samsung на ринку становила 28,3% від усіх проданих телевізорів. У преміальному сегменті пристроїв вартістю понад 2500 доларів компанія контролює 49,6% ринку, а серед телевізорів із діагоналлю від 75 дюймів займає 28,7%. У категорії QLED- та OLED-моделей на частку Samsung припало 46,8% та 10% відповідно. Продаж OLED-телевізорів компанії досяг 1,44 мільйона одиниць, що становить 27,3% світового ринку.
Раніше Samsung також повідомила про своє лідерство у сегменті саундбарів за підсумками 2024 року.
За даними Omdia, у 2024 році:
- 28,3% всіх проданих телевізорів у світі були виробництва Samsung.
- У преміальному сегменті (понад $2500) частка компанії склала 49,6%.
- Серед супервеликих моделей (75 дюймів і більше) Samsung утримує 28,7% ринку.
- У категорії QLED- та OLED-телевізорів Samsung займає 46,8% та 10% відповідно.
- Продажі OLED-телевізорів компанії досягли 1,44 млн одиниць, що відповідає 27,3% від усього ринку.
Раніше Samsung також оголосила, що стала найбільшим брендом саундбарів у 2024 році.
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Samsung 19-й рік поспіль залишається лідером ринку телевізорів Samsung статистика
Samsung Electronics знову стала лідером на світовому ринку телевізорів у 2024 році, підтверджує звіт аналітичної компанії Omdia. Компанія утримує цю позицію з 2006 року, коли вперше вийшла у лідери галузі.
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