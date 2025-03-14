12.03.25
Огляд ноутбука Acer Predator Helios Neo 16: золота середина
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Acer Predator Helios Neo 16 PHN16-72 NH.QRFEU.005

Ми вже тестували збалансовані ігрові ноутбуки Acer Nitro 16, Predator Helios 16 та Predator Helios Neo 14. Сьогодні розповімо про збільшену версію останнього – Predator Helios Neo 16