Самим заработать никак: США выплатит Intel грант на $7,9 млрд

Администрация Джо Байдена заключила соглашение с Intel на выделение гранта в размере $7,9 миллиарда в рамках закона CHIPS для построения производственных мощностей полупроводников в США. Это самый большой грант в рамках этой программы, направленной на сокращение зависимости страны от иностранных производителей микросхем.

К концу 2024 года Intel получит первый транш в размере не менее $1 миллиарда, который будет направлен на три проекта: в Аризоне, Орегоне и Нью-Мексико. В то же время, фабрика в Огайо, запуск которой перенесен на конец десятилетия, пока не может претендовать на государственную поддержку, несмотря на уже выделенные $2 миллиарда от штата.

Сначала Intel должна была получить $8,5 миллиарда, но из-за невыполнения определенных целей и внутренних финансовых трудностей грант сократили до $7,9 миллиарда. Дополнительно компания получит $3 млрд для производства чипов для оборонного сектора.

Министр торговли Джина Раймондо подчеркнула, что эти инвестиции впервые за длительное время возвращают производство микросхем американской разработки на территорию США. Закон CHIPS, принятый в 2022 году, предусматривает выделение $39 миллиардов на гранты, $75 миллиардов на ссуды и гарантии, а также 25% налоговых льгот для стимулирования развития полупроводниковой промышленности в стране.