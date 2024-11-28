Самим заробити ніяк: США виплатить Intel грант на $7,9 млрд

Адміністрація Джо Байдена уклала угоду з Intel на виділення гранту у розмірі $7,9 мільярда у рамках закону CHIPS для побудови виробничих потужностей напівпровідників у США. Це найбільший грант у рамках цієї програми, спрямованої на скорочення залежності країни від іноземних виробників мікросхем.

До кінця 2024 року Intel отримає перший транш у розмірі не менше $1 мільярда, який буде спрямований на три проекти: в Арізоні, Орегоні та Нью-Мексико. Водночас, фабрика в Огайо, запуск якої перенесено на кінець десятиліття, поки що не може претендувати на державну підтримку, незважаючи на вже виділені $2 мільярди від штату.

Спочатку Intel мала отримати $8,5 мільярда, але через невиконання певних цілей і внутрішніх фінансових труднощів грант скоротили до $7,9 мільярда. Додатково компанія отримає $3 млрд. для виробництва чіпів для оборонного сектора.

Міністр торгівлі Джина Раймондо наголосила, що ці інвестиції вперше за тривалий час повертають виробництво мікросхем американської розробки на територію США. Закон CHIPS, ухвалений у 2022 році, передбачає виділення $39 мільярдів на гранти, $75 мільярдів на позички та гарантії, а також 25% податкових пільг для стимулювання розвитку напівпровідникової промисловості в країні.