Сайт AnandTech про комплектующие и компоненты ПК закрывается после 27 лет работы

Сайт AnandTech, который был популярным источником информации о процессорах и компонентах настольных ПК последние 27 лет, прекращает свою работу. Главный редактор Райан Смит объявил об этом, написав: «Сегодня последний день публикации AnandTech».

AnandTech был создан Анандом Лалом Шимпи в 1997 году. Основатель покинул техническую журналистику 10 лет назад. Первая публикация сайта была посвящена обзору процессора AMD K6, а последняя – обзору AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X. За годы существования сайта на нем появился форум с более чем 400 тысячами пользователей и более 40 миллионами сообщений.

Издатель Future PLC будет поддерживать AnandTech в течение неопределенного срока, позволяя рассматривать материалы сайта как подробное и авторитетное справочное пособие. Форум также будет продолжать функционировать, предоставляя пользователям возможность обмениваться мнениями и информацией.