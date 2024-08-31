Сайт AnandTech про комплектуючі та компоненти ПК закривається після 27 років роботи

Сайт AnandTech, який був популярним джерелом інформації про процесори та компоненти настільних ПК останні 27 років, припиняє свою роботу. Головний редактор Райан Сміт оголосив про це, написавши: Сьогодні останній день публікації AnandTech.

AnandTech був створений Ананд Лалом Шимпі в 1997 році. Засновник залишив технічну журналістику 10 років тому. Перша публікація сайту була присвячена огляду процесора AMD K6, а остання – огляду AMD Ryzen 7 9700X та Ryzen 5 9600X. За роки існування сайту на ньому з’явився форум із більш ніж 400 тисячами користувачів та понад 40 мільйонами повідомлень.

Видавець Future PLC підтримуватиме AnandTech протягом невизначеного терміну, дозволяючи розглядати матеріали сайту як докладний та авторитетний довідковий посібник. Форум також продовжуватиме функціонувати, надаючи користувачам можливість обмінюватися думками та інформацією.