С завтрашнего дня работа всех сервисов Google Universal Analytics будет прекращена

Как уже было анонсировано чуть менее года назад, с 1 июля 2024 ресурсы Google Analytics 4 полностью заменят ресурсы Universal Analytics. После этой даты компания будет прекращать работу всех сервисов и API в рамках Universal Analytics. Поэтому к связанным ресурсам больше нельзя будет получить доступ с помощью Google Analytics и соответствующих API. Если Вы еще не перешли на ресурсы Google Analytics 4, сделайте это как можно скорее, следуя указаниям в руководстве по переносу данных.

Чтобы сохранить доступ к данным ресурса Universal Analytics, нужно будет их отдельно загрузить или экспортировать. Если этого не сделать с помощью одного из методов, описанных в Справочном центре Google Analytics, данные будут удалены навсегда, и их нельзя будет восстановить. Если плаанируется экспортировать исторические данные из ресурса Universal Analytics 360 с помощью интеграции с BigQuery, в Google настоятельно рекомендуют сделать это немедленно.

Данные и настройки Universal Analytics, которые пользователи просматривали или использовали через интеграцию с продуктами для рекламодателей, издателей и т.д., станут недоступными, когда работа сервисов будет прекращена.

Будет приостановлено отслеживание новых конверсий для целей и трансакций электронной коммерции Universal Analytics (в частности, в связанных аккаунтах рекламодателей). Если такие конверсии используются вместе с интеллектуальным назначением ставок, это может повлиять на эффективность рекламных кампаний.

Списки аудиторий Universal Analytics будут закрыты, поэтому охват и эффективность рекламных кампаний может снизиться.

Будут отклонены запросы к API, связанные с ресурсами Universal Analytics (в том числе запросы на удаление данных Universal Analytics через User Deletion API). Кроме того, данные Universal Analytics не будут отображаться в инструментах, работающих на основе API (например, Looker Studio).

Послать запрос на экспорт и заполнение исторических данных из ресурсов Universal Analytics 360 в BigQuery можно только до 30 июня 2024 (включительно). Все экспортируемые данные будут доступны в BigQuery и после этой даты.

Будут удалены проекты атрибуции, доступные в рамках бета-версии соответствующей функции в Google Analytics.