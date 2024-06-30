С завтрашнего дня работа всех сервисов Google Universal Analytics будет прекращена30.06.24
Как уже было анонсировано чуть менее года назад, с 1 июля 2024 ресурсы Google Analytics 4 полностью заменят ресурсы Universal Analytics. После этой даты компания будет прекращать работу всех сервисов и API в рамках Universal Analytics. Поэтому к связанным ресурсам больше нельзя будет получить доступ с помощью Google Analytics и соответствующих API. Если Вы еще не перешли на ресурсы Google Analytics 4, сделайте это как можно скорее, следуя указаниям в руководстве по переносу данных.
Чтобы сохранить доступ к данным ресурса Universal Analytics, нужно будет их отдельно загрузить или экспортировать. Если этого не сделать с помощью одного из методов, описанных в Справочном центре Google Analytics, данные будут удалены навсегда, и их нельзя будет восстановить. Если плаанируется экспортировать исторические данные из ресурса Universal Analytics 360 с помощью интеграции с BigQuery, в Google настоятельно рекомендуют сделать это немедленно.
Данные и настройки Universal Analytics, которые пользователи просматривали или использовали через интеграцию с продуктами для рекламодателей, издателей и т.д., станут недоступными, когда работа сервисов будет прекращена.
Будет приостановлено отслеживание новых конверсий для целей и трансакций электронной коммерции Universal Analytics (в частности, в связанных аккаунтах рекламодателей). Если такие конверсии используются вместе с интеллектуальным назначением ставок, это может повлиять на эффективность рекламных кампаний.
Списки аудиторий Universal Analytics будут закрыты, поэтому охват и эффективность рекламных кампаний может снизиться.
Будут отклонены запросы к API, связанные с ресурсами Universal Analytics (в том числе запросы на удаление данных Universal Analytics через User Deletion API). Кроме того, данные Universal Analytics не будут отображаться в инструментах, работающих на основе API (например, Looker Studio).
Послать запрос на экспорт и заполнение исторических данных из ресурсов Universal Analytics 360 в BigQuery можно только до 30 июня 2024 (включительно). Все экспортируемые данные будут доступны в BigQuery и после этой даты.
Будут удалены проекты атрибуции, доступные в рамках бета-версии соответствующей функции в Google Analytics.
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С завтрашнего дня работа всех сервисов Google Universal Analytics будет прекращенаGoogle сервис
Чтобы сохранить доступ к данным ресурса Google Universal Analytics, нужно будет их отдельно загрузить или экспортировать. Если этого не сделать с помощью одного из методов, описанных в Справочном центре Google Analytics, данные будут удалены навсегда
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