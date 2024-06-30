З завтрашнього дня роботу всіх сервісів Google Universal Analytics буде припинено30.06.24
Як вже було анонсовано трохи менше року тому, з 1 липня 2024 року ресурси Google Analytics 4 повністю замінять ресурси Universal Analytics. Після цієї дати компанія припинятиме роботу всіх сервісів та API в рамках Universal Analytics. Тому до зв’язаних ресурсів більше не можна отримати доступ за допомогою Google Analytics та відповідних API. Якщо Ви ще не перейшли на ресурси Google Analytics 4, зробіть це якомога швидше, дотримуючись вказівок у посібнику з передачі даних.
Щоб зберегти доступ до даних ресурсу Universal Analytics, потрібно їх окремо завантажити або експортувати. Якщо цього не зробити за допомогою одного з методів, описаних у Довідковому центрі Google Analytics, дані будуть видалені назавжди, і їх не можна буде відновити. Якщо планується експортувати історичні дані з ресурсу Universal Analytics 360 за допомогою інтеграції з BigQuery, Google настійно рекомендують зробити це негайно.
Дані та налаштування Universal Analytics, які користувачі переглядали або використовували через інтеграцію з продуктами для рекламодавців, видавців тощо, стануть недоступними, коли робота сервісів буде припинена.
Буде припинено відстеження нових конверсій для цілей та трансакцій електронної комерції Universal Analytics (зокрема, у зв’язаних облікових записах рекламодавців). Якщо такі конверсії використовуються разом із інтелектуальним призначенням ставок, це може вплинути на ефективність рекламних кампаній.
Списки аудиторій Universal Analytics будуть закриті, тому охоплення та ефективність рекламних кампаній може знизитися.
Буде відхилено запити до API, пов’язані з ресурсами Universal Analytics (у тому числі запити на видалення даних Universal Analytics через User Deletion API). Крім того, дані Universal Analytics не відображатимуться в інструментах, що працюють на основі API (наприклад, Looker Studio).
Надіслати запит на експорт та заповнення історичних даних із ресурсів Universal Analytics 360 у BigQuery можна лише до 30 червня 2024 року (включно). Всі дані, що експортуються, будуть доступні в BigQuery і після цієї дати.
Буде видалено проекти атрибуції, доступні в рамках бета-версії відповідної функції Google Analytics.
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З завтрашнього дня роботу всіх сервісів Google Universal Analytics буде припиненоGoogle сервіс
Щоб зберегти доступ до даних ресурсу Google Universal Analytics, потрібно їх завантажити або експортувати окремо. Якщо цього не зробити за допомогою одного з методів, описаних у Довідковому центрі Google Analytics, дані будуть видалені назавжди
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