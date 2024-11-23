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Украинская студия GSC Game World добилась впечатляющего успеха с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, которая за первые два дня после релиза, 20 ноября, разошлась тиражом в 1 миллион копий. Это достижение становится ещё значительнее, учитывая, что игра доступна в сервисе Game Pass, что существенно увеличивает общее число игроков, исследующих Зону.

Популярность на Twitch

В день выхода S.T.A.L.K.E.R. 2 стал самой популярной игрой на Twitch:

На пике раздел игры собрал 416,4 тыс. зрителей, заняв пятое место среди всех игровых релизов 2024 года.

Трансляции игры за день сгенерировали около 2,65 миллиона часов просмотра.

Большинство зрителей следили за стримами на английском и русском языках (по 32,3% от общего числа). Украинские стримы составили 9,2% зрителей.

По числу зрителей в лайв-стриминге в день релиза S.T.A.L.K.E.R. 2 обошёл такие проекты, как Dragon Ball: Sparking! Zero и Silent Hill 2, уступив лишь крупным релизам вроде Palworld и Black Myth: Wukong.

Сталкер 2 заняла место в топ-10 самых популярных проектов на Steam, а её релиз стал знаковым событием в игровом сообществе. Теперь игроки с нетерпением ожидают: