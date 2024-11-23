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Українська студія GSC Game World досягла вражаючого успіху з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка за перші два дні після релізу, 20 листопада, розійшлася тиражем 1 мільйон копій. Це досягнення стає ще значнішим, враховуючи, що гра доступна в сервісі Game Pass, що суттєво збільшує загальну кількість гравців, які досліджують Зону.

Популярність на Twitch

У день виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 став найпопулярнішою грою на Twitch:

На піку розділ гри зібрав 416,4 тис. глядачів, посівши п’яте місце серед усіх ігрових релізів 2024 року.

Трансляції гри за день згенерували близько 2,65 мільйона годин перегляду.

Більшість глядачів стежили за стримами англійською та російською мовами (по 32,3% від загальної кількості). Українські стрими становили 9,2% глядачів.

За кількістю глядачів у лайв-стримінгу в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 обійшов такі проекти, як Dragon Ball: Sparking! Zero і Silent Hill 2, поступившись лише великим релізам на зразок Palworld і Black Myth: Wukong.

Сталкер 2 зайняла місце у топ-10 найпопулярніших проектів на Steam, а її реліз став знаковою подією в ігровій спільноті. Тепер гравці з нетерпінням чекають: