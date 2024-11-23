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Українська студія GSC Game World досягла вражаючого успіху з грою S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, яка за перші два дні після релізу, 20 листопада, розійшлася тиражем 1 мільйон копій. Це досягнення стає ще значнішим, враховуючи, що гра доступна в сервісі Game Pass, що суттєво збільшує загальну кількість гравців, які досліджують Зону.
Популярність на Twitch
У день виходу S.T.A.L.K.E.R. 2 став найпопулярнішою грою на Twitch:
- На піку розділ гри зібрав 416,4 тис. глядачів, посівши п’яте місце серед усіх ігрових релізів 2024 року.
- Трансляції гри за день згенерували близько 2,65 мільйона годин перегляду.
- Більшість глядачів стежили за стримами англійською та російською мовами (по 32,3% від загальної кількості). Українські стрими становили 9,2% глядачів.
За кількістю глядачів у лайв-стримінгу в день релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 обійшов такі проекти, як Dragon Ball: Sparking! Zero і Silent Hill 2, поступившись лише великим релізам на зразок Palworld і Black Myth: Wukong.
Сталкер 2 зайняла місце у топ-10 найпопулярніших проектів на Steam, а її реліз став знаковою подією в ігровій спільноті. Тепер гравці з нетерпінням чекають:
- Новини про патчі та покращення, щоб ігровий досвід став ще кращим.
- Реліз на PlayStation 5, що зробить гру доступною для ще більш широкої аудиторії.