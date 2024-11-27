S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl наиболее популярна в США, игру купили уже 1,4 миллиона раз27.11.24
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стремительно завоевывает популярность, став одной из самых продаваемых игр этого года. По данным аналитической компании Video Game Insights, с момента выхода игру приобрели уже более 1,4 миллиона человек.
Среди покупателей больше всего игроков оказалось из США — 22% всех продаж. На втором месте Украина с 16%, что неудивительно, учитывая местную тематику игры. Германия и Китай также демонстрируют высокий интерес, обеспечив совместно 14% от общего числа покупок.
Максимальное количество одновременных игроков достигло 121 тысячи, а спустя пять дней после релиза пользователи в среднем проводят в игре Сталкер 2 по 7,5 часов ежедневно, исследуя Зону. В Steam проект получил 78% положительных отзывов, подтверждая успех среди игроков.
Ранее студия GSC Game World анонсировала первый пострелизный патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Обновление Stalker 2 коснется всех аспектов игры. Будут исправлены баги, вызывающие вылеты, зависания и блокировки прохождения заданий. Улучшения коснутся поведения NPC, корректного отображения маркеров и уведомлений, а также стабильности визуальных эффектов. Исправят графические проблемы, связанные с анимацией персонажей, и переработают некоторые сюжетные элементы. Кроме того, будут скорректированы параметры стоимости модифицированного оружия и поведение NPC во время Выброса.
Разработчики также пообещали в будущих патчах решить проблемы с управлением на геймпадах и доработать систему A-Life 2.0, отвечающую за динамические события в Зоне.Это обновление станет первым шагом в улучшении пользовательского опыта и устранении проблем, отмеченных игроками и экспертами.
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