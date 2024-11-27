S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl найбільш популярна у США, гру купили вже 1,4 мільйона разів

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стрімко завойовує популярність, ставши однією з найпопулярніших ігор цього року. За даними аналітичної компанії Video Game Insights, з моменту виходу гру придбали вже понад 1,4 мільйона людей.

Серед покупців найбільше гравців виявилося із США — 22% усіх продажів. На другому місці Україна з 16%, що не дивно з огляду на місцеву тематику гри. Німеччина та Китай також демонструють високий інтерес, забезпечивши спільно 14% від загальної кількості покупок.

Максимальна кількість одночасних гравців досягла 121 тисячі, а через п’ять днів після релізу користувачі в середньому проводять у грі Сталкер 2 по 7,5 години щодня, досліджуючи Зону. У Steam проект отримав 78% позитивних відгуків, підтверджуючи успіх серед гравців.

Раніше студія GSC Game World анонсувала перший пострілізний патч для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.Оновлення Stalker 2 торкнеться всіх аспектів гри. Будуть виправлені баги, що викликають вильоти, зависання та блокування проходження завдань. Покращення торкнуться поведінки NPC, коректного відображення маркерів та сповіщень, а також стабільності візуальних ефектів. Виправлять графічні проблеми, пов’язані з анімацією персонажів, та перероблять деякі сюжетні елементи. Крім того, буде скориговано параметри вартості модифікованої зброї та поведінку NPC під час Викиду.

Розробники також пообіцяли у майбутніх патчах вирішити проблеми з керуванням на геймпадах та доопрацювати систему A-Life 2.0, що відповідає за динамічні події у Зоні. Це оновлення стане першим кроком у покращенні користувальницького досвіду та усуненні проблем, відзначених гравцями та експертами.