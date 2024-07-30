Роутер TP-Link Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7 оценили в $9930.07.24
Компания TP-Link представила новый роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — Archer BE3600. Устройство работает на четырехъядерном процессоре и оснащено портами WAN и LAN со скоростью 2.5 Гбит/с, а также тремя Gigabit LAN-портами. Также имеется разъем USB 3.0 для подключения внешних накопителей.
ТП-Линк Archer BE3600 поддерживает скорость передачи данных до 688 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Среди функций устройства — MLO, 4K QAM и Multi-RU. Роутер также совместим с сетевым стандартом EasyMesh.
TP-Link Archer BE3600 уже доступен для покупки в США по цене $99.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy S24 Ultra через полгода после релиза: почему не поздно?
Обыватели заметят считанные изменения в смартфонах лишь при прямом сопоставлении. Нам же, после полгода использования Samsung Galaxy S23 Ultra новый S24 Ultra показался даже свежее чем можно себе представить.
Тест ноутбука Acer Nitro V 15 ANV15-51-512A: народные игры
Обзор кармана для NVMe SSD Ugreen M2 CM642: скорость и защита
Топ TWS наушников первой половины 2024 года
ТОП зарядных станций в Украине. Какую выбрать и купить?
Обзор смартфона Oppo Reno12 Pro: возможности
Представлены смартфоны Samsung Galaxy Fold 6 и Galaxy Flip 6: что нового для 2024 года?
Обзор наушников Ugreen HiTune Max5c: Зачем Япония?
Не только Samsung Flip: 6 альтернатив смартфонов-раскладушек от Motorola, ZTE, Tecno, Oppo, Vivo и Huawei
Тест игрового ноутбука Acer Nitro 16 AN16-41-R86T: свежий
Обзор наушников Oppo Enco x3i: мечта детства
Андроид Авто и Карплей — самозагнанные в угол?
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX52: быстро и доступно
Обзор игровой мышки Logitech G502 X Plus: вековая или вечная?
Топ защищенных смартфонов 2024 года
Роутер TP-Link Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7 оценили в $99TP-Link Wi-Fi роутер
TP-Link представила новый роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — Archer BE3600. Устройство работает на четырехъядерном процессоре и оснащено портами WAN и LAN со скоростью 2.5 Гбит/с, а также тремя Gigabit LAN-портами
Смартфоны Moto Edge 50 получили pOLED дисплеи частотой 144 Гц, защиту IP68 и хранилища до 1 ТБMotorola Андроид смартфон
Смартфоны Motorola Edge 50 Ultra, Edge 50 pro и Edge 50 fusion выделяются своим дизайном, в котором используются различные изгибы и текстуры, такие как дерево, перламутровое полимерное покрытие и веганская замша