Роутер TP-Link Archer BE3600 с поддержкой Wi-Fi 7 оценили в $99

Компания TP-Link представила новый роутер с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 — Archer BE3600. Устройство работает на четырехъядерном процессоре и оснащено портами WAN и LAN со скоростью 2.5 Гбит/с, а также тремя Gigabit LAN-портами. Также имеется разъем USB 3.0 для подключения внешних накопителей.

ТП-Линк Archer BE3600 поддерживает скорость передачи данных до 688 Мбит/с в диапазоне 2.4 ГГц и до 2882 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Среди функций устройства — MLO, 4K QAM и Multi-RU. Роутер также совместим с сетевым стандартом EasyMesh.

TP-Link Archer BE3600 уже доступен для покупки в США по цене $99.