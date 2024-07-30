Роутер TP-Link Archer BE3600 з підтримкою Wi-Fi 7 оцінили у $99

Компанія TP-Link представила новий роутер із підтримкою стандарту Wi-Fi 7 – Archer BE3600. Пристрій працює на чотириядерному процесорі та оснащений портами WAN та LAN зі швидкістю 2.5 Гбіт/с, а також трьома Gigabit LAN-портами. Також є роз’єм USB 3.0 для підключення зовнішніх накопичувачів.

ТП-Лінк Archer BE3600 підтримує швидкість передачі даних до 688 Мбіт/с у діапазоні 2.4 ГГц та до 2882 Мбіт/с у діапазоні 5 ГГц. Серед функцій пристрою – MLO, 4K QAM та Multi-RU. Роутер також сумісний із мережевим стандартом EasyMesh.

TP-Link Archer BE3600 вже доступний для покупки США за ціною $99.