российские хакеры начали играть вдолгую, проникая и прячась в системах мониторинга боевых действий и логистики

В первой половине 2024 г. российские хакерские группировки сместили фокус своих кибератак на цели, связанные с боевыми действиями и поставщиками услуг. Об этом говорится в аналитическом отчете «российские кибероперации» за первое полугодие 2024 года, подготовленном специалистами Госспецсвязи.

По данным отчета, если раньше российские хакеры сосредотачивались на одноразовых атаках, то теперь их стратегия направлена ​​на закрепление в системах, скрытое получение информации и использование киберсредств для сбора данных о результатах их физических ударов.

Госспецсвязи отмечает, что ИТ-сектор демонстрирует высокую способность быстрого восстановления после кибератак и даже усиливается после каждого инцидента. В отчете также анализируются новые тенденции в тактике российских хакеров, определяются новые угрозы и приводятся уроки, вынесенные украинскими киберзащитниками из этого опыта.