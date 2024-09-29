російські хакери почали грати вдовгу, проникаючи і ховаючись у системах моніторингу бойових дій та логістики

У першій половині 2024 р. російські хакерські угруповання змістили фокус своїх кібератак на цілі, пов’язані з бойовими діями та постачальниками послуг. Про це йдеться в аналітичному звіті “російські кібероперації” за перше півріччя 2024 року, підготовленому фахівцями Держспецзв’язку.

За даними звіту, якщо раніше російські хакери зосереджувалися на одноразових атаках, то тепер їх стратегія спрямована на закріплення в системах, приховане отримання інформації та використання кіберзасобів для збору даних про результати їхніх фізичних ударів.

Держспецзв’язку зазначає, що ІТ-сектор демонструє високу здатність швидкого відновлення після кібератак і навіть посилюється після кожного інциденту. У звіті також аналізуються нові тенденції у тактиці російських хакерів, визначаються нові загрози та наводяться уроки, які винесли українські кіберзахисники з цього досвіду.