російські хакери почали грати вдовгу, проникаючи і ховаючись у системах моніторингу бойових дій та логістики29.09.24
У першій половині 2024 р. російські хакерські угруповання змістили фокус своїх кібератак на цілі, пов’язані з бойовими діями та постачальниками послуг. Про це йдеться в аналітичному звіті “російські кібероперації” за перше півріччя 2024 року, підготовленому фахівцями Держспецзв’язку.
За даними звіту, якщо раніше російські хакери зосереджувалися на одноразових атаках, то тепер їх стратегія спрямована на закріплення в системах, приховане отримання інформації та використання кіберзасобів для збору даних про результати їхніх фізичних ударів.
Держспецзв’язку зазначає, що ІТ-сектор демонструє високу здатність швидкого відновлення після кібератак і навіть посилюється після кожного інциденту. У звіті також аналізуються нові тенденції у тактиці російських хакерів, визначаються нові загрози та наводяться уроки, які винесли українські кіберзахисники з цього досвіду.
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