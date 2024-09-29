27.09.24

Огляд ноутбука Acer Aspire 16 A16-51GM-7242: з підтримкою

views
43
comments 0
Acer Aspire 16 A16-51GM-7242

Процесор, дискретна відеокарта, сканер відбитків пальців, великий накопичувач – все це атрибут просунутого офісного ноутбука. Але щоб утримати ціну Acer Aspire 16 A16-51GM-7242, компанія трохи пішла на поступки. Розберемося у чому саме