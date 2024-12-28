росия практически полностью заблокировали YouTube

На россии продолжается ужесточение цензуры и блокировка зарубежных интернет-ресурсов. Недавно под ограничения попал сервис Discord, а ранее были заблокированы Instagram и Facebook, принадлежащие Meta, признанной в россии «экстремистской организацией».

YouTube также подвергся серьезным ограничениям. Его работа искусственно замедлялась, а к концу 2024 года доступ к платформе практически прекращен. Трафик упал на 80%, и большинство пользователей не могут открыть сайт без платных VPN-сервисов, оплату которых затрудняют санкции. Бесплатные VPN уже не справляются с обходом блокировок.

Эти действия связаны с попыткой властей ограничить доступ к альтернативным источникам информации, поскольку доверие к официальной пропаганде продолжает снижаться. YouTube оставался одной из крупнейших площадок для распространения независимых новостей и мнений, что сделало его главной целью для блокировок.