росия практически полностью заблокировали YouTube28.12.24
На россии продолжается ужесточение цензуры и блокировка зарубежных интернет-ресурсов. Недавно под ограничения попал сервис Discord, а ранее были заблокированы Instagram и Facebook, принадлежащие Meta, признанной в россии «экстремистской организацией».
YouTube также подвергся серьезным ограничениям. Его работа искусственно замедлялась, а к концу 2024 года доступ к платформе практически прекращен. Трафик упал на 80%, и большинство пользователей не могут открыть сайт без платных VPN-сервисов, оплату которых затрудняют санкции. Бесплатные VPN уже не справляются с обходом блокировок.
Эти действия связаны с попыткой властей ограничить доступ к альтернативным источникам информации, поскольку доверие к официальной пропаганде продолжает снижаться. YouTube оставался одной из крупнейших площадок для распространения независимых новостей и мнений, что сделало его главной целью для блокировок.
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