На росії практично повністю заблокували YouTube

На росії триває посилення цензури та блокування зарубіжних інтернет-ресурсів. Нещодавно під обмеження потрапив сервіс Discord, а раніше було заблоковано Instagram і Facebook, що належать Meta, визнаній у Росії “екстремістською організацією”.

YouTube також зазнав серйозних обмежень. Його робота штучно сповільнювалася, а до кінця 2024 доступ до платформи практично припинено. Трафік впав на 80% і більшість користувачів не можуть відкрити сайт без платних VPN-сервісів, оплату яких ускладнюють санкції. Безкоштовні VPN вже не справляються з обходом блокування.

Ці дії пов’язані зі спробою влади обмежити доступ до альтернативних джерел інформації, оскільки довіра до офіційної пропаганди продовжує знижуватися. YouTube залишався одним із найбільших майданчиків для поширення незалежних новин та думок, що зробило його головною метою для блокувань.