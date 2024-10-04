Робот-пылесос Xiaomi X20 Max сам меняет воду в контейнере и срезает волосы с щетки04.10.24
Xiaomi презентовала новый робот-пылесос X20 Max, который уже доступен в некоторых европейских магазинах. Устройство обладает мощностью всасывания до 8000 Па и включает в себя функции, такие как механизм для снимания волос, помогающий удалять спутанные клубки из щетки, и выдвижную руку швабры, позволяющую легче достигать труднодоступных мест в комнате.
Робот-пылесос автоматически собирает пыль на базовой станции, а резервуары для чистой и грязной воды пополняются и опустошаются без участия пользователя. Швабра очищается горячей водой и сушится горячим воздухом, что позволяет устройству работать до 75 дней без ручного вмешательства. X20 Max использует навигацию LDS и может работать до 160 минут на одном заряде. Управлять роботом можно через приложение Xiaomi Home, где пользователи могут настраивать 3D-карты.
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