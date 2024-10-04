Робот-пилосос Xiaomi X20 Max сам змінює воду в контейнері та зрізає волосся зі щітки

Xiaomi презентувала новий робот-пилосос X20 Max, який вже доступний у деяких європейських магазинах. Пристрій має потужність всмоктування до 8000 Па і включає функції, такі як механізм для знімання волосся, що допомагає видаляти сплутані клубки зі щітки, і висувну руку швабри, що дозволяє легше досягати важкодоступних місць в кімнаті.

Робот-пилосос автоматично збирає пил на базовій станції, а резервуари для чистої та брудної води поповнюються та спустошуються без участі користувача. Швабра очищається гарячою водою та сушиться гарячим повітрям, що дозволяє пристрою працювати до 75 днів без ручного втручання. X20 Max використовує навігацію LDS та може працювати до 160 хвилин на одному заряді. Керувати роботом можна через програму Xiaomi Home, де користувачі можуть налаштовувати 3D-картки.